Roberto Salcedo tiene el perfil que quiere AMLO para el cierre de su administración: Eduardo Bohórquez

El director de transparencia mexicana, Eduardo Bohórquez, habló sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Irma Eréndira Sandoval dejará la Secretaría de la Función Pública y en su lugar llegará Roberto Salcedo.

En entrevista para Heraldo Radio en “Sergio y Lupita” con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, Bohórquez dijo desde el principio de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de poner en la Fiscalía General de la República al SAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera, el eje de su lucha contra la corrupción. Es así como la Secretaría de la Función Pública ocupaba un segundo lugar en este sentido, encargado de los temas de control interno e, incluso, las contrataciones y licitaciones fueron transferidas al SAT.

De esta manera, la Secretaría de la Función Pública no cumplía con un papel prominente dentro de la estrategia de AMLO.

Agregó que el mandatario nacional se está preparando para el cierre de su administración hacia el interior, con un funcionario como Roberto Salcedo que tiene muchos años en el gobierno, con distintas administraciones y personajes públicos.

Mencionó que la tarea de la Secretaría de Función Pública es fiscalizar el gasto que hace la administración pública federal y lamentablemente en los casos que procedió a cargo de Sandoval, el resultado no fue positivo.

Además, comentó que Salcedo tiene muchos años en la vida pública del país. Trabajó con Carlos Salinas de Gortari, con Manuel Camacho Solís, con Ernesto Zedillo Ponce de León, estuvo en la Auditoría Superior de la Federación y fue auditor en este organismo.

“(Saucedo) No es un personaje controversial, no es un personaje que le guste utilizar Twitter, es más, creo que no tiene cuenta de Twitter, y que se va a concentrar a hacer un trabajo hacia el interior del gobierno, más de contención al interior del gobierno”, aseveró.