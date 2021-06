Colegio de Ingenieros, resuelven mantener cerrada Línea 12

Aunque está en condiciones de reabrir, el túnel de la Línea 12 del Metro, entre las estaciones Mixcoac y Atlalilco, no brindará servicios hasta que se repare el tramo colapsado, entre Tezonco y Olivos.

El Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) presentó las evaluaciones del tramo en cuestión.

Francisco Suárez, perito en túneles en el CICM, dijo que el segmento bajo tierra no presenta daños estructurales ni deformaciones que comprometan su estabilidad, sin embargo, no se puede reabrir por el mantenimiento pendiente a vías y trenes. “Se acordó que por cuestiones operativas y de mantenimiento intensivo que requieren las vías y trenes, se lleve a cabo en los talleres de Tláhuac, para cumplir con los niveles de calidad requeridos para dar seguridad a la operación; por lo anterior, el tramo en túnel no es posible reabrirlo hasta que se repare el tramo colapsado”.

La determinación se acordó en una mesa técnica que integran el Instituto Mexicano del Transporte (IMT), expertos y personal sindicalizado del Metro, de la Secretaría de Obras y Servicios, así como especialistas del CICM. En el caso de la evaluación en el viaducto elevado, de Culhuacán a la Zona cero y de ahí a Tlaltenco, aconsejó no reiniciar las operaciones hasta que se lleve a cabo una revisión detallada, informó el coordinador del Comité Técnico de Seguridad Estructural del Colegio, Bernardo Gómez.

“Recomienda no reiniciar la operación del tramo elevado hasta que se lleve a cabo la revisión detallada, nivel 2 y nivel 3 en su caso, y se obtenga el informe de vulnerabilidades correspondientes”, explicó.

Entre las afectaciones observadas por los expertos se encuentran soldaduras al centro del claro (práctica de construcción cuestionable), separación insuficiente de vigas entre ellas y respecto a los cabezales; fisuras en columnas, trabes y cabezales; elementos de apoyo deformados o con apoyo parcial (neoprenos), entre otras.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Jesús Esteva Medina, reconoció las limitantes para el mantenimiento a vías y trenes.

“Ese mantenimiento no se puede dar en la zona del túnel exclusivamente, tienen que irse hasta Tláhuac para poderse dar con seguridad y la calidad necesaria.

“El Colegio nos recomienda no abrir hasta que no se lleven a cabo los estudios adicionales. Esto nos limita la apertura del túnel”, agregó.

Por Carlos Navarro

