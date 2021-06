Metro CDMX: Captan brutal pelea campal en la estación Pantitlán de la Línea A | VIDEO

La noche del miércoles 18 de junio se vivió una jornada violencias en las instalaciones de la estación Pantitlán de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) de la Ciudad de México debido a que se registró una brutal pelea campal en la que participaron al menos 10 ciudadanos que se enfrentaron a elementos de la policía.

El momento del fuerte pleito fue captado por un usuario desconocido y fue difundido a través de redes sociales donde en cuestión de minutos se hizo viral. Cabe mencionar que, hasta el momento, se desconoce el motivo por el que se originó el zafarrancho, sin embargo, diversos usuarios de las redes señalaron que los encargados de iniciar la bronca fue un grupo de comerciantes que laboran diariamente en las instalaciones de este transporte, sin embargo, esta información no ha sido confirmada.

Durante los primeros segundos del video se puede apreciar que un par de hombres retan a golpes a un elemento de la policía, incluso, en un diversas de ocasiones le lanzan algunos escupitajos para provocarlo, sin embargo, el oficial no responde a las agresiones, además no se aleja del resto de sus compañeros, quienes resguardaban una de las entradas a los andenes, la cual, estaba cerrada como parte de las medidas de dosificación de pasajeros.

Generan caos

Posteriormente, se logra ver que un hombre salta las vallas de seguridad e incita al grupo de agresores a lanzarse con todo contra los uniformados y momentos después se abre una de los accesos y decenas de pasajeros que intentan llegar a los andenes provocan un caos, el cual es aprovechado por los agresores, quienes se ensañaron contra un policía, quien nada pudo hacer para evitar ser brutalmente golpeado.

Tras la riña el grupo de policías que resguardaba el otro acceso cedió y las puertas finalmente se abrieron provocando que los pasajeros corrieran en dirección hacia los andenes generando nuevamente un caos lleno de violencia debido a que, pese a los empujones, los agresores no pararon de golpear a los uniformados.

De acuerdo con lo reportado por diversos medios, estos hechos dejaron un saldo de ocho elementos policiacos lesionados, sin embargo, se informa que no ameritaron hospitalización debido a que, tras ser valorados por personal médico, se determinó que sus lesiones no son de gravedad por lo que no requieren cuidados médicos especializados.

#CDMX uD83DuDD34 | Esta noche se desató una riña entre policías, comerciantes y usuarios en la estación Pantitlán de la #LineaA del @MetroCDMX. uD83DuDE87 ??



uD83EuDD33 @Omar_Patino | #87Punto3 uD83DuDCFBuD83DuDEA9 pic.twitter.com/Ku9bcgUATe — ?87PUNTO3?? MUCHA MÚSICA #UsaCubrebocas uD83DuDCFBuD83DuDEA9 (@87punto3) June 17, 2021

Hasta el momento, se desconoce cuál fue el motivo que desató la furia de los usuarios y tampoco se sabe si las autoridades lograron detener a algunos de los involucrados en esta pelea.

Cabe mencionar que el cierre de accesos a los andenes es una maniobra común en las instalaciones el Metro debido a que es una medida de dosificar la cantidad de pasajeros en los trenes de este medio de transporte, además estas medidas contribuyen a que no se produzca un repunte de Covid-19 en la capital mexicana pues estas acciones también contribuyen a mantener la sana distancia entre usuarios.

Hasta el momento, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), de la Ciudad de México no emitido su postura respecto a este tema por lo que se espera que en las próximas horas o días revelen información detallada sobre estos hechos.

CBC