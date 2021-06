CDMX: Rehabilitan Avenida Chapultepec y así luce | FOTOS

Tras la pandemia por coronavirus, las personas suelen preguntarse más acerca de diversas actividades que quedaron suspendidas o totalmente canceladas en la ciudad de México.

Es así como diversas obras tuvieron que ser pospuestas o cambiar su rumbo tras la llegada de esta enfermedad; también se vieron afectadas actividades de entretenimiento para chicos y grandes.

Pero en esta ocasión nos enfocaremos en una de las obras de las avenidas más importantes de la Ciudad de México; se trata de la avenida Chapultepec, la cual hoy muestra una rehabilitación luego de dos años de abandono.

Fue este domingo 13 de junio cuando la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inauguró una segunda etapa de la rehabilitación de esta avenida tan importante para la ciudadanía.

Bajo este panorama, esta nueva vialidad ya cuenta con un nuevo diseño e infraestructura que favorecen en cuanto a su estructura visual así como para el desplazamiento de los peatones y ciclistas respecto a su vialidad.

También esta nueva rehabilitación en la avenida, ordena la circulación de los vehículos desde Lieja y hasta el eje 1 Poniente Cuauhtémoc.

Sheinbaum dejó claro al respecto que este nuevo espacio es parte del rescate de espacios públicos dentro de la ciudad de México, los cuales también significa justicia social.

Cabe señalar que en avenida Chapultepec se recuperaron en total 15.5 hectáreas de espacio público a lo largo de 3.5 kilómetros con una inversión de alrededor de 468 millones de pesos en dos años.

Además es importante señalar, que se ampliaron las áreas verdes para los transeúntes, así como los espacios peatonales, y además se redujeron los carriles vehiculares.

En las áreas cercanas a dicha avenida, se instaló una ciclovía, así como un Skate Park, cruces seguros semaforizados y también se rehabilitaron parques.

Para los peatones se colocaron luminarias para la seguridad, también algunas bancas, así como viese estacionamientos y jardineras para que los habitantes puedan vivir en espacios más seguros y óptimos de acuerdo a sus necesidades.

Hay que recordar cómo era Avenida Chapultepec hace dos años, dos años y medio, era un espacio inhóspito en donde estaba hecho principalmente para los vehículos, no para las personas y no tenía un espacio público donde pudiéramos encontrarnos y esta es parte fundamental de la esencia del Gobierno que representamos, no solamente es rescatar el espacio público porque sí, sino es, precisamente, que el encuentro entre nosotros se de aquí en las avenidas, en las calles, en las plazas públicas y que sea el espacio de encuentro de nuestra ciudad.