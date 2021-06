Se gobierna para todos; afirma AMLO

Independientemente de partido político al que se pertenezca, se debe gobernar para todos, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"No se puede llegar al gobierno y gobernar para un partido, eso es faccioso, ¿y qué es ser faccioso? Es ocuparse nada más de un grupo, de una parte, y así es un partido, eso es lo que significa, su nombre es partido, una parte, gobierno no, gobierno es todos, sean del partido que sean, esa es la democracia”, dijo.

Acompañado del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, con quien dijo se coordina muy bien, aunque provenga de otro partido, el mandatario agregó que se pueden tenerse diferencias y acaban de pasar las elecciones, pero una vez que ya se constituya el gobierno se tiene que atender a todos.

No es de que tú no estás conmigo, reiteró, tú no votaste por mí, tú no vas a recibir nada: eso ya se acabó, el presupuesto no es de ningún partido, el presupuesto es dinero de todo el pueblo y se tiene que administrar y distribuir con justicia. Incluso, aseguró que "todo Oaxaca es un primor".

Al supervisar la construcción de la súper autopista Oaxaca-Puerto Escondido, explicó que las obras públicas como las carreteras son para la modernidad de la sociedad y no sólo de las élites.

“No es nada más el hacer una carretera moderna, por eso hablaba de la transformación, es también atender a los pueblos porque queremos una modernidad pero forjada desde abajo y para todos, no la modernidad para las élites, sino la modernidad compartida, equitativa que beneficia a todos”, expuso y recordó que en Oaxaca se están haciendo caminos de concreto, obras de arte, para comunicar todas las cabeceras del estado.

En ese sentido, dijo que el objetivo principal de su gobierno es conseguir el bienestar del pueblo, pero en especial de la gente humilde y pobre.

En el evento, el presidente rompió el protocolo y decidió ir al centro de San Vicente a destrabar el conflicto agrario de medio siglo que tiene este municipio con sus vecinos de Sola de Vega, que impide que continúe la construcción de la autopista.

En la plaza, se comprometió a resolver este conflicto y pidió al gobernador Murat atenderlo personalmente y dejó como su representante al titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino y se retiró luego de ver el bailable "el jarabe de la culebra".

Luego publicó en sus redes sociales videos con los trabajadores de la autopista, a quien felicitó por su trabajo.

Vamos saliendo de uno de los tres túneles en construcción. pic.twitter.com/aDideQnlhs — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 13, 2021

Por: Francisco Nieto

