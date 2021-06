Vacunación de 40 a 49 años en CDMX arrancó con alta afluencia

La vacunación contra el COVID-19 en personas de 40 a 49 años inició en la Ciudad de México.

En un recorrido por el macrocentro del Centro de Exposiciones de Ciudad Universitaria de la UNAM, en la alcaldía Coyoacán, se observó una afluencia constante de personas que acuden a ser inmunizados contra el coronavirus.

"Teníamos cierta incertidumbre pero tomamos el riesgo y nos vacunamos para prevenir contagios", comentó el señor Arturo Gómez, quien se vacunó junto con su esposa Eva Barrios en este macrocentro, donde ninguno presentó algún efecto adverso.

"Esto no ha acabado", aclaró Arturo al referir que no se confiarán pues la vacuna si bien los protege contra casos graves y muerte, no los exenta de poder infectarse, así que mantendrán las medidas sanitarias que hasta ahora les sirvieron para no contagiarse de COVID.

Al exterior del Centro de Exposiciones se observa un alto aforo de personas sobre avenida del Imán aunque el acceso a esta unidad es ágil.

Policías capitalinos realizan un operativo para agilizar el tránsito vehicular en la zona. A su vez, la Marina resguarda el centro de vacunación.

Desde hoy y hasta el sábado se aplicará la primera dosis de AstraZeneca a los habitantes de 40 años y más de Cuajimalpa, Coyoacán, Magdalena Contreras y Milpa Alta.

Además del Centro de Exposiciones de CU, se habilitó el CENCIS de la Marina para la vacunación en Coyoacán.

La Expo Santa Fe atenderá a los residentes de Cuajimalpa; el ITAM campus Santa Teresa en el caso de Magdalena Contreras y el deportivo Villa Milpa Alta en Milpa Alta.

Las autoridades prevén vacunar a 202 mil 44 personas de este grupo de edad en esas cuatro alcaldías.

Además, esta misma semana se completará la segunda dosis a 241 mil 224 adultos mayores de Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc, que recibieron la vacuna AstraZeneca en abril pasado.

Por Gerardo Suárez

