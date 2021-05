¿Crisis de agua? Reportan compras de pánico del líquido embotellado en Tampico, Tamaulipas

La salinidad en el sistema lagunario y el temor de un desabasto de agua, ha provocado una psicosis entre la población que ha comenzado a realizar compras de pánico de agua de botellón; hay quienes compran hasta diez garrafones, como el señor, Juan Carlos Vargas Hernández.

El cliente, quien desde el día de ayer buscaba agua, manifestó que recorrió seis establecimientos y no había agua, y donde encontró subieron el costo al doble, es decir pasó de 7 a 15 pesos por botellón.

"Traje diez botellones por si se llega a escasear el agua porque esta salada, desde ayer que no encontraba el agua, y ya la están subiendo de precio, aquí estaba a 12 y subió a 15 pesos", declaró.

Declaró que desde el día de ayer recurrió seis purificadoras de agua potable, sin embargo, todas estaban cerradas o bien, sin agua, pues están batallando para poder filtrar el líquido.

"Yo ya había recorrido seis lugares y no había agua por ninguna parte, aquí no había pero llegó la bomba, es algo preocupante porque no hay agua. Nosotros tenemos un bebé y ocupamos el agua de botellón porque el agua de la llave le provoca ronchas en la piel", puntualizó el residente del sector Vicente Guerrero.

Empresarios del ramo, reconocieron que es más caro purificar el agua, además de que tienen que cambiar los filtros cada tres días, aunado a que ha sido más complicado poder generar el agua por lo pesada que sale.

PROTESTAN PESCADORES

Mientas tanto en Altamira, habitantes de las comunidades del Río Tamesí, denunciaron que el agua salada ha contamibado el sistema lagunario provocando enfermedades en niños, muerte de ganado, aunado a que no pueden sembrar.

La señora Rosa Cabrales, detalló que tampoco hay pesca y no hay dinero para mas de tres mil familias, además par poder salir de las comunidades sus embarcaciones se quedan atascadas entre el lodo por los bajos niveles del agua.

Por Carlos Juárez

