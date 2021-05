Testimonios: Familiares desaparecidos, la otra cara de la tragedia en la Línea 12 del Metro

“No se nada de mi familiar”, “La última vez que tuve contacto con él fue a las 9:20”, “Murió aplastado en su carro”, han sido algunos de los desgarradores testimonios dados por familiares de algunos de las personas que aún se reportan desaparecidas tras el aparatoso accidente registrado ayer en la Línea 12 del Metro, en el que una de las estructuras colapsó arrojando a uno de los trenes hacia el precipicio.

Uno de los afectados fue José Juan Galindo Soto, quien vivió una noche que seguro desearía olvidar, luego de que su madre le informará que su medio hermano, Adrián Loa Martínez, era uno de los afectados por el derrumbe de la Línea 12, sin embargo, su familiar no viajaba en el convoy siniestrado, sino que circulaba por la avenida en el momento del accidente.

Lamentablemente el hermano de José Juan fue una de las víctimas mortales de este accidente, albañil de profesión Adrián Loa Martínez perdió la vida prensado en su vehículo luego de que este fuera aplastado por el derrumbe cuando él regresaba de una cita con el dentista.

Al respecto su hermano José Juan se dijo consternado y triste por la noticia y pidió a las autoridades que hagan lo que tengan que hacer para que este tipo de siniestros no se repitan.

“Venía del trabajo, no sabemos nada de ella”

Otra de las afectadas y de quien aún sus familiares no saben nada fue Liliana López García, cuya cuñada dijo a micrófonos de El Heraldo de México no poder encontrar a su familiar a pesar de ya haberla buscado en diversos hospitales a donde fueron trasladados los heridos por este accidente.

Según reveló su familiar, Liliana López García, venía regresando de su trabajo y tras intentar comunicarse con ella simplemente no responde, por lo que hasta el momento no saben nada de ella, pues en las listas de los hospitales no figura su nombre.

Exigen justicia

Con la foto de su esposo en mano, Maribel Marimar Martínez, exigió justicia por los sucedido y pidió apoyo para localizar a su esposo Carlos Emanuel Pineda, de 38 años, de quien no supo nada luego de comunicarse con él después de las 9:20, llamada en la que lo escuchó por última vez, luego de avisarle que transitaba por la línea que más tarde colapso.

En la misma situación se encuentra Patricia Alvarado, quien busca a su esposo Sergio Alvarado, de quien dijo venía de su trabajo y debido a que siempre pasaba por la línea 12 para visitar a su mamá, habían quedado de verse en Tláhuac, pero él nunca llegó y ahora no saben nada de él pues en los hospitales a donde se trasladaron los heridos no les han dado ninguna información.

En este sentido Patricia Alvarado, denunció que la línea 12 ha presentado muchas anomalías desde su inauguración aunado a que desde meses antes de dar aviso a las autoridades sobre el riesgo de colapso y “nunca hicieron caso”, señaló.

SSB