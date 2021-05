Accidente en Línea 12 se predijo, estas son las fallas que se registraron desde el principio

La Línea 12 del Metro de la Ciudad de México ha estado envuelta en polémica desde que se terminó de edificar en 2012. Desde fallas en estructuras hasta opacidad en el ejercimiento de los recursos. Por estas circunstancias ha tenido ser sometida a correcciones, mantenimientos, cierres parciales, pero incluso así no se pudo evitar el accidente de la estación Olivos, pues colapsó ayer (3 de mayo) una viga e hizo que el convoy cayera en plena calle; murieron más de 20 personas y hay más de 60 heridos.

La Sociedad de Transportes Intercomunales de Bruselas, en su momento, recomendó cerrar las vías y una Comisión Especial de la Cámara de Diputados encontró, al menos, cinco fallas estructurales; son los siguientes:

Curvas mal diseñadas

En un principio se especuló que las curva de la también conocida como Línea Dorada sólo disminuían la velocidad de los trenes, pero después se supo que causan que las ruedas mancomunadas no compensen la diferencia de velocidad requerida provocando que las ruedas exteriores se deslicen sobre el riel exterior, generando así fuertes vibraciones y desgastes mayores en los rieles.

Componentes ¿de mala calidad?

También se señaló que los materiales y los componentes de la Línea 12 apenas y cumplían con los estándares internacionales. “Los diferentes componentes de la vía (rieles, durmientes, sistema de fijación) tomados individualmente, están conformes a las normas internacionales, pero se encuentran en los límites de las tolerancias permitidas por dichas normas”, se lee en los estudios encargados por los legisladores.

Malas elecciones

En el documento también señalan que “la deficiente compatibilidad” entre los materiales provoca el deterioro de la vía, pero eso no es lo más grave, sino que también se apunta que no soportan la energía del transporte colectivo. “El diseño, la realización y la calidad de los materiales de la vía no permiten absorber las energías que aparecen durante la operación de los trenes en la Línea 12”, se lee en el papel.

Exhortos alarmantes

La Comisión para revisar la Línea 12 del Metropolitana también sostuvo que la infraestructura civil no presentaba riesgos por el paso de los trenes, pero sí desataba la preocupación por el estado en el que se encontraba aún cuando todo era nuevo. “El estado de las infraestructuras es alarmante a causa del número de desórdenes comprobados”, se dijo.

Todo fue culpa de una planeación acelerada

Entre las conclusiones está la mala planeación. Los expertos comentaron que hubo fallas en las simulaciones, en los ensayos y en toda la experiencia por lo que las fallas de ese entonces y las futuras no se debieron a una falta de mantenimiento, sino a defectos de concepción en el proyecto y una gestión incompleta.

