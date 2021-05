IMSS presenta en CDMX estrategia para reforzar servicios médicos disminuidos por pandemia

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer la estrategia para recuperar y fortalecer la continuidad de los servicios médicos ordinarios en la Ciudad de México, al existir condiciones que permiten a los derechohabientes acudir con seguridad a sus unidades médicas y retomar sus tratamientos de enfermedades crónico-degenerativas disminuidas por la atención a la pandemia de COVID-19.

En conferencia de prensa donde acompañó a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, el director general del IMSS, Maestro Zoé Robledo, señaló que actualmente la tasa de ocupación hospitalaria por COVID-19 va en descenso en la capital del país, y por ello es momento de recuperar, a través de la Estrategia Nacional de Recuperación de Servicios Ordinarios, las consultas y cirugías diferidas.

“La intención es que volvamos a la atención oportuna, sobre todo de enfermedades crónico degenerativas, que logremos focalizar las consultas, tanto la de especialidad, particularmente la que tiene mayor riesgo, consultas de cardiología, medicina interna, nefrología, oftalmología, neurología y otras varias especialidades”, expuso.

Sobre la estrategia de recuperación, Zoé Robledo indicó que en la capital del país hay 22 unidades hospitalarias en operación regular y se mantienen otras 10 como híbridas, es decir, atienden COVID-19 y otros padecimientos.

Detalló que los 10 hospitales híbridos son: Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza, UMAE Hospital de Especialidades CMN La Raza, Hospital General de Zona (HGZ) No.1 McGregor, HGZ No. 1"A Venados, HGZ No. 32 Villa Coapa, Hospital General Regional (HGR) No. 2 Villa Coapa, HGZ No. 27 Tlatelolco, HGZ/Unidad de Medicina con Atención Ambulatoria (UMAA) No. 48 Azcapotzalco, Centro de Atención Temporal de Lindavista y la Unidad Temporal Autódromo Hermanos Rodríguez.

Zoé Robledo precisó que para la Ciudad de México la estrategia busca que 46 Unidades de Medicina Familiar (UMF), 13 hospitales de Segundo Nivel y nueve Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) recuperen sus servicios ordinarios.

Comentó que otro de los objetivos para fortalecer la continuidad de los servicios médicos es mediante la atención de consulta externa de especialidades y cirugía en jornadas quirúrgicas, donde médicos especialistas trabajan de manera intensa para abatir el rezago.

“La idea es que retomemos nuestras unidades médicas de tiempo completo, que sigamos avanzando en la programación de consultas de especialidad, consultas de Medicina Familiar y cirugías programadas los fines de semana”, dijo.

Expuso que también se hace uso de la teleconsulta y el teletrabajo, se optimizan espacios de consulta externa y cirugías las 24 horas del día los siete días de la semana.

Proceso de cambio empezó en Abril

El director general del Seguro Social refirió que el proceso de recuperación de servicios, que inició el pasado mes de abril, es cuidadoso, gradual y todos los días se verifica la situación epidemiológica. Agregó que están garantizadas todas las medidas de bioseguridad para trabajadores y derechohabientes que acudan a sus citas médicas.

Zoé Robledo dijo que los derechohabientes pueden recibir información sobre sus consultas a través del número telefónico 800 623 2323.

Señaló que la estrategia de recuperación de servicios ordinarios se lleva a cabo en todo el país en los tres niveles de atención, que incluye mil 530 Unidades de Medicina Familiar, 242 unidades hospitalarias de Segundo Nivel, nueve Unidades Médicas de Atención Ambulatoria y 25 Unidades Médicas de Alta Especialidad.

El director general del IMSS refirió que se continuará con la atención a pacientes con COVID-, derechohabientes o no, que lo requieran, “los módulos y los hospitales de atención COVID seguirán siendo como han sido durante toda la pandemia”.

Dijo que se mantendrán en operación los Módulos de Atención Respiratoria del Seguro Social, “que se tenga siempre la seguridad que se mantiene una capacidad suficiente para hacer frente a la pandemia, respecto a lo que se está observando en el semáforo”.

Recordó que al inicio de la pandemia en la Ciudad de México había 560 camas para atender a pacientes con enfermedad respiratoria aguda grave, y las proyecciones indicaban que había que crecer, y al 31 de diciembre de 2020 llegó a haber 2 mil 532 camas para atender COVID, “de no haber hecho este crecimiento nos hubiéramos visto rebasados”.

