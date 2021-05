La dejan estéril; SCJN analiza caso

Susana llevaba tres días de trabajo de parto con episodios de presión arterial alta y sangrado, al cuarto día se le indicó que ya no tenía líquido amniótico y le harían una cesárea.

Con engaños, la mujer de 31 años de edad firmó la autorización para que, en un hospital del IMSS, en Jalisco, le realizaran la oclusión tubaria bilateral (OTB), que consiste en la ligadura de trompas y es considerado un método anticonceptivo permanente.

La doctora le dijo a Susana que tanto su esposo como su madre estaban de acuerdo en que se realizara la OTB, pero no fue cierto.

Este caso será revisado este miércoles por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el proyecto de sentencia, prevé amparar a la mujer, por considerar que Susana, cuyo nombre fue cambiado, fue víctima de esterilización femenina no consentida, como una forma de tortura. También se considera que sufrió violencia de género, violencia obstétrica y de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

El proyecto indica que no existió un consentimiento previo, libre, pleno e informado necesario para que se le practicara la OTB.

“La doctora me dijo con un tono brusco que era una irresponsable, que cómo era posible que a esas alturas no hubiese hablado con él (esposo), entonces me dijo: ‘¿Cuántos días más quieres durar aquí?’

“Yo me quedé callada y la doctora me dijo: ‘Ahorita yo voy a salir a hablar con tu esposo, sólo espero que no sea un macho de esos que no entienden, y es más, si no, así te vas a quedar, a ver hasta qué horas te alivias’, y se salió a hablar con mi esposo y mi mamá”, señaló Susana en la demanda de amparo.

En entrevista con El Heraldo de México, Melissa Ayala, coordinadora de Acompañamiento y Litigio de casos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), señaló que este proyecto es un ejemplo de que se puede juzgar con perspectiva de género, ya que retoma precedentes internacionales y concluye que Susana estaba en edad reproductiva y la OTB que se le practicó en un hospital público, en un ambiente de estrés, intimidación y amenazas, le provocó un daño físico y sicológico que afectó su integridad.

Por Diana Martínez

dza