Arma Tijuana Refugio para exiliados de Estados Unidos

Activistas y religiosos, alistan la apertura de un refugio en la frontera entre México y Estados Unidos para que familias expulsadas por la violencia en Michoacán puedan resguardarse mientras solicitan asilo humanitario en el país vecino.

El padre Gregorio López Gerónimo, quien a través de su organización El Buen Samaritano ha brindado apoyo a los desplazados por la violencia en la Tierra Caliente michoacana, indicó que el nuevo refugio se ubicará en la ciudad de Tijuana, Baja California.

En este espacio, las familias exiliadas de los municipios en los que prevalece una lucha entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y grupos delictivos surgidos en Michoacán podrán obtener alimentos, medicina, ropa y calzado durante su estadía en la frontera de México, mientras logran que el gobierno estadounidense les conceda el asilo humanitario.

Hasta ahora, suman cerca de 500 familias las que se han acercado a la asociación que lidera el padre Goyo para recibir asistencia legal y una carta de recomendación para que las autoridades migratorias les faciliten el ingreso a EU.

“No basta con darles de comer, hay que asesorarlos para que no se avienten (ilegalmente) a Estados Unidos y caigan en manos de delincuentes o de mafias. Les hemos conseguido dos grupos, de 20 abogados cada uno, que prestan servicio generoso y gratuito a favor de los migrantes para que los instruyan, les dan tips de qué hacer y qué no hacer al solicitar el asilo”, indicó.

Del total de familias que buscan salir del país, 100 ya lograron ingresar a EU gracias a las gestiones de El Buen Samaritano.

“No estamos mandando a delincuentes, es gente de trabajo, gente que no se alió a un grupo delictivo, que no se corrompió y que para los delincuentes es incómoda, y por eso la están desplazando. Son familias de bien, y me consta y meto las manos al fuego por ellas”, expresó el párroco.

Algunas de las familias que buscan el asilo en Estados Unidos, ya están en la zona fronteriza, pero viven desprotegidos en campamentos en los que, afirman, son hostigados por otros migrantes de centro y sur de América.

“Somos de Aguililla, vengo yo y mi hija con dos niños pequeños. Ya estamos aquí en el puente de El Chaparral (entre Tijuana y California). Tenemos unos días aquí, pero somos discriminados porque somos mexicanos y hay pura gente de otros países, llegan y nos abren las carpas”, contó una madre de familia que pidió ayuda al sacerdote Gregorio López.

La mujer, aseguró que su familia no puede y no desea regresar a Michoacán, pues fueron desalojados de sus viviendas por criminales.

Se buscará que, en el albergue instalado con ayuda de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, se pueda también dar alojamiento temporal a otros desplazados.

POR CHARBELL LUCIO

dza