Omisión de MP y falta de tecnología agudiza crisis forense en Jalisco, acusa Colectivo

Falta de voluntad política en la incorporación de recursos tecnológicos para el procesamiento de datos de los cuerpos y restos de personas que se extraen de las fosas que cada vez van en aumento en Jalisco, así como el golpeteo interno en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) es lo que termina generando la crisis forense y perjudica a las familias que lo único que desean es dar con su ser querido desaparecido o que les entreguen los restos para sepultarlo.

Ante la evidencia de la falta de aplicación de protocolos en el manejo de los cuerpos que llegan al Servicio Médico Forense (SEMEFO), una integrante del Colectivo Por Amor a Ellxs, que prefiere omitir su nombre por temor a represalias, expuso a Heraldo Radio Jalisco, que la tecnología debería ser prioridad para la base de datos que se tiene para encontrar a una persona y evitar que las familias se trasladen a Tlaquepaque, lugar en donde se encuentra la dirección del SEMEFO, e incluso hacer guardias hasta tener noticias de su familiar.

"Se necesita un presupuesto inmenso, intenso, la identificación humana es uno de los procesos más duros, delicados y más tristes para las familias y no cualquier resto o cualquier parte que pueda ser encontrada puede ser candidata para hacer peritaje de ADN, imagínate la dificultad a la que nos estamos enfrentando, por la forma en la que se encuentran la degradación de los cuerpos, el sol, la fauna nociva que destruye completamente a las personas y no todos los restos son candidatos a hacer peritajes de ADN; imagínate si un ácido básico comprende de siete disciplinas y lo único que encuentras es un torso, dime alguna característica de un tatuaje o de una cicatriz, pero si no tiene mano, cómo haces las huellas dactilares, si no hay cabeza, ¿cómo haces lo de los dientes?", señaló.

El trabajo de los Ministerios Públicos (MP) también debe ser el adecuado para que se les explique a las familias los procesos que deben seguir y el trámite administrativo, aunque se tomen las muestras genéticas a las familias, si no se da la instrucción por parte del MP, y no se les explica que deben dar seguimiento con determinado código de identificación o ID, la investigación no avanza.

"Desgraciadamente los cuerpos quedan totalmente segmentados y si en una fosa clandestina encuentran más de 150 partes de personas tienen que hacerle la confronta a cada una de esas partes y tienen que salir los resultados, imagina lo rebasado que está el laboratorio de genética porque aunque la familia identifica por características físicas el tatuaje o la cicatriz, un dedo o los dientes, desgraciadamente el MP regresa los cuerpos y los pide por confronta genética y desgraciadamente, no les explican a las familias que deben hacer la confronta genética directa con ese ID y esa toma de muestra", mencionó.

Las muestras genéticas que se les toman a las familias, se van al banco de datos de muestras y hace más complejo que se tengan coincidencias genéticas con los restos y cuerpos que ya se han procesado.

Noticias Relacionadas Alerta CEPAD crisis forense en Jalisco, emiten 60 recomendaciones a la autoridad

Añadió que las acusaciones han hecho responsable al titular del IJCF, Gustavo Quezada, pero no se ha responsabilizado de estas omisiones al titular del SEMEFO, y que los conflictos entre el personal solamente retrasan los procesos para que agilicen la entrega de restos, aunque también lamenta que no se tenga el personal necesario y que se destine el presupuesto para poder ampliar las instalaciones o sacar adelante los casos pendientes con mayor número de expertos.

"Los conflictos internos adentro del Instituto, que se arreglen adentro y que no perjudiquen a las familias afuera porque todos sus conflictos de intereses y esos egoísmos, envidias, imagina lo que ocasiona afuera para las familias", lamentó.

La incorporación de herramientas tecnológicas entre las delegaciones y la dirección central para que las familias no tengan que trasladarse a la zona metropolitana de Guadalajara también, dijo, es por falta de voluntad política.

"¿No podrán hacer un enlace vía Internet entre todas las oficinas de gobierno de las ocho regiones para avisar en dónde están los cuerpos? ¿Por qué tenemos qué viajar las familias a las ocho regiones habiendo tanta tecnología? Pero se llama voluntad y no la hay", concluyó.

Por Mayeli Mariscal.

atm