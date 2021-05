En CDMX, van 57 policías detenidos desde octubre de 2019

Desde octubre de 2019 a la fecha, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX) suman 57 elementos que han sido detenidos por distintos ilícitos, sumando los 14 recientes, por conductas como robo, cohecho y extorsión.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, enfatizó que van a mantener su lucha contra la corrupción en la corporación.

"Es nuestra convicción, es nuestro compromiso, no nos vamos a echar para atrás en la lucha contra la corrupción, no se tolera ningún vínculo de ningún mando con la delincuencia, no le vamos a fallar a la ciudadanía", explicó la funcionaria.

En tanto, el titular de la SSCCDMX, Omar García Harfuch, señaló que recientemente atendieron dos casos.

El primer de ellos ocurrió en febrero, en la colonia La Casilda, Gustavo A. Madero: un grupo de policías exigió dinero a una familia a cambio de liberar a una persona para que no fuera presentada al Ministerio Público.

De acuerdo con la denuncia, los uniformados sustrajeron diversos objetos de valor y amedrentaron a los familiares, por lo que 11 policías y una mujer policía, que participaron en el delito de extorsión y robo, fueron detenidos.

"Iniciaron trabajos de campo y de investigación como cualquier otro delito que trabajamos de delincuencia organizada o de delincuencia común y por ello este 19 de mayo en coordinación con la Fiscalía, se cumplimentaron órdenes de aprehensión para los elementos", explicó.

El segundo caso ocurrió en Iztapalapa. De acuerdo con una carpeta de investigación iniciada también en Asuntos Internos y en la Fiscalía General de Justicia, derivado de una denuncia ciudadana, se identificó que dos uniformados exigieron dinero a un automovilista, de igual manera, a cambio de no ser presentado ante el agente del Ministerio Público.

POR CARLOS NAVARRO

