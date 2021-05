Jalisco puede "librarla solos", si abandona pacto fiscal: Enrique Alfaro Ramírez

Si el gobierno federal no aporta de manera adecuada los recursos a las entidades, en concreto a Jalisco, la entidad irá sola y saldrá del Pacto Fiscal, adelantó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien dijo que en agosto, una vez que se concluya el actual proceso electoral, se llevará a cabo la consulta popular para determinar la permanencia en este Pacto.

"No queremos romperlo, no queremos salirnos, pero queremos que se haga un convenio justo y si la federación no atiende las demandas de Jalisco entonces nosotros podemos tomar nuestra ruta, podemos librarla solos, no se trata de salirnos de la federación, que no se confunda; significa que si la federación no quiere hacer un acuerdo justo, nosotros nos quedemos con lo que nos corresponde porque ya estuvo de abusos. Siempre les digo, imagínense nomás, cómo se justifica que la Ciudad de México no aporte un solo peso a la UNAM y nosotros le aportamos en Jalisco, el Gobierno del Estado, la mitad del presupuesto a la Universidad de Guadalajara, ¿por qué?".