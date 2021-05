Omar Fayad no ve condiciones para el retorno a clases presenciales en Hidalgo

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, consideró que no hay condiciones para regresar a clases presenciales en las dos principales ciudades del estado, Pachuca y Mineral de la Reforma, las cuales, especificó, son consideradas en semáforo rojo, según la medición epidemiológica estatal.

Estas demarcaciones integran un grupo de 10, de las 84 que hay en la entidad, que se mantienen en riesgo máximo de contagio, aunque el estado, con base en el semáforo nacional, se encuentra en amarillo.

"No es que no tenga ganas de que ya estemos en verde, sino que no veo las condiciones en algunos municipios, y todavía tenemos diez municipios en rojo", dijo Fayad Meneses al presidir el inicio de la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana, en la delegación Pachuca Sur.

El retorno a clases, añadió, será cuando se tengan las condiciones adecuadas.

"Todavía, por ejemplo los municipios aquí presentes (Pachuca y Mineral de la Reforma), y hoy se los digo a Sergio Baños (alcalde de la capital) y a Israel Félix (edil mineralreformense), sus municipios todavía no los considero con los necesario para regresar a clases", dijo el exsenador, quien expuso que, reanudar clases en estas condiciones podrían poner en riesgo a la comunidad estudiantil ante un repunte.

"Es más, sigo considerando que de acuerdo a los indicadores del semáforo epidemiológico estatal, no el nacional, sino el estatal, estos municipios siguen en rojo, y mientras estén en rojo la recomendación que les hace mi gobierno a través del sector salud y del sector educativo es que los municipios en rojo no regresemos a clases hasta que tengamos mejores condiciones", expuso.

Añadió que la comunidad estudiantil en estas ciudades es compleja, por lo que no sólo se requiere vacunar a los maestros y al personal administrativo, sino que "se va a tener que vacunar hasta al de la comparativa escolar porque si no se conciernen en un peligro, porque los niños y jóvenes son, dentro de la sociedad, los más altos dispersores del virus, lo dicen los expertos".

El también exalcalde de Pachuca estimó que este mes Hidalgo tendrá medio millón de personas vacunadas, y también el 99 por ciento del personal docente en escuelas públicas y particulares inoculados.

En abril pasado, Fayad Meneses señaló que sólo se reanudarían clases en los municipios que se encontraran en color verde del semáforo epidemiológico, donde se hubieran vacunado a todos los docentes y se siguieran los protocolos sanitarios de la entidad.

Apenas la semana pasada fueron vacunados más de 82 mil trabajadores educativos de todos los niveles de educación básica, media superior y superior de los planteles públicos y privados de la entidad, quienes recibieron las dosis de las vacunas CanSino.

Esta semana se reanudaron las acciones de vacunación para la población de entre 50 y 59 años de edad en seis municipios de la entidad, por lo que también han reducido los padecimientos en la entidad durante los últimos días.

Por: Áxel Chávez y José García

GDM