AMLO manda felicitación por el Día del Maestro; "Tenemos el compromiso de NO maltratar al magisterio"

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el desempeño de las maestras y maestros de México, y reiteró el compromiso de su gobierno de no maltratar al magisterio.

En un vídeo grabado en San Blas, Nayarit, y difundido en redes sociales, el mandatario federal envió una felicitación a los docentes del país por el Día del Maestro.

“Quiero enviar un saludo fraterno, cariñoso a todas las maestras y los maestros de México en su día. Ellos son parte fundamental de la vida pública de nuestro país, quién no recuerda a sus maestras, a sus maestros. Los que somos en buena medida depende de lo que hicieron con nosotros en las aulas las maestras, los maestros, por eso el compromiso de no maltratarlos”, señaló.

De gira por Nayarit para supervisar obras de infraestructura turística, López Obrador aseguró que en el gobierno anterior se desprestigió a los docentes.

“En el sexenio pasado inventaron la mal llamada Reforma Educativa para ningunearlos, desprestigiarlos, culparlos, del atraso educativo del país, como si ellos fuesen los responsables del que no se avance en materia educativa en nuestro país como debería de ser. No avanzamos porque estaban abandonadas las escuelas, no se avanzaba porque no se ayudaba con becas a los estudiantes, ahora es distinto”, explicó.