Quintana Roo, en riesgo latente de regresar al semáforo rojo

El gobernador Carlos Joaquín expresó hoy que Quintana Roo se mantiene en color naranja en el Semáforo Epidemiológico Estatal para la semana del 17 al 23 de mayo, pero advirtió que estamos muy cerca de regresar al semáforo Rojo.



De continuar con la tendencia que registramos hoy, como el crecimiento de contagios en Benito Juárez que registra el pico más alto desde que inició la pandemia en marzo de 2020, si no la recomponemos, mejoramos, la próxima semana estaríamos regresando a rojo, explicó el gobernador de Quintana Roo.



Advirtió que este riesgo latente de regresar al color rojo implicaría confinamiento, el cierre de las actividades, la pérdida de empleos y eso no lo queremos.



“No podemos dejar pasar esta situación” expresó durante el programa Conexión Ciudadana que se transmitió por el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y las redes de la Coordinación General de Comunicación.



Carlos Joaquín dio a conocer que todos los programas de prevención, medidas sanitarias, protocolos, están activos, pero de nada sirven si no se cuenta con el apoyo y la voluntad de las y los quintanarroenses.



Dijo que hay un descontrol en fiestas particulares, albercadas y reuniones familiares en fraccionamientos privados, olvidándonos de la gravedad que representa el Covid-19. El semáforo establece claramente que están prohibidas las reuniones de más de 50 personas.



Si la gente, los padres de familia, en el caso de fiestas de jóvenes, no pueden controlar fiestas en sus casas, condominios, es necesario que sepan qué hay mecanismos legales para hacer responsable a quien las organice y se van a aplicar sanciones económicas.



Claudia Rolón Quiroz, representante de una empresa administradora de casas y condominios expresó que los mismos residentes están haciendo fiestas, reuniones, los padres de familia se ven más permisivos, hay fiestas infantiles, que ponen en riesgo a todos.



Presente en el programa, la secretaria de Turismo, Marisol Vanegas Pérez indicó que Quintana Roo depende de la actividad, pero debe cuidarse y mantener un entorno saludable para los visitantes y habitantes.



En cuanto a las gráficas de contagio por municipio, estas reflejan poca disminución y mucho aumento en contagios.



Tulum, disminuyó 77% y Solidaridad lo hizo en un 22%.



Los aumentos se registran en Felipe Carrillo Puerto con un 3%, José María Morelos, el 8%; Othón P. Blanco, el 12%; Puerto Morelos, el 15%; Isla Mujeres, el 20%; Cozumel, el 41%; Bacalar, el 50%; Lázaro Cárdenas, el 50% y Benito Juárez, el 71%.

alg