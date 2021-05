López-Gatell asegura que la vacunación empieza a reducir mortalidad por Covid-19

Luego de vacunarse contra el COVID-19, el subsecretario Hugo López-Gatell aseguró que ya empezó a bajar la mortalidad y los casos graves de esta enfermedad en los adultos mayores y personal de salud, como consecuencia de la vacunación.

Hasta el momento, 10.7 millones de adultos mayores y casi 1.1 millones de trabajadores sanitarios han recibido al menos una dosis de la vacuna.

"En algunas poblaciones, por ejemplo en el personal de salud o los adultos mayores de 60 ya vemos que se redujo la mortalidad y la proporción de casos graves", comentó el funcionario.

"Estamos próximos a presentar un informe preliminar no quisiera adelantar cifras pero es alentador", añadió López-Gatell, entrevistado al salir del centro de vacunación de la Primaria Benito Juárez en la colonia Roma Sur.

Antes de las 9:09 horas, el subsecretario de 52 años asistió a vacunarse como parte del grupo de 50 a 59 años.

López-Gatell reconoció la labor del personal que conforma las brigadas de vacunación y se encarga tanto de la operación como aplicación de la vacuna y logística.

Luego de recibir la primera dosis de Pfizer dijo que no le dolió la vacunación.

"La enfermera que me vacunó tiene manos de seda, no sentí nada y el producto no duele, no molesta", comentó.

El funcionario federal mostró el comprobante de que se vacunó. Foto: Lesli Pérez

Asegura que no tuvo reacciones

Aunque no tuvo ninguna reacción por ahora, el subsecretario explicó que las personas que ya tuvieron COVID-19, como en su caso, pueden presentar fiebre, pues es uno de los efectos que puede haber en quienes ya se infectaron.

"Quienes ya tuvimos COVID y nos vacunan, es posible que tengamos fiebre algunos días, es normal y esperable, es parte de la respuesta inmune para que nos brinde protección".

Ante la presencia de la prensa, varios funcionarios de uniforme verde del gobierno capitalino y servidores de la nación rodearon al subsecretario al salir del macrocentro y lo acompañaron hasta su vehículo a dos cuadras de distancia, lo que complicó a camarógrafos y fotógrafos realizar imágenes.

En el lugar, el funcionario fue saludado por algunas personas que acudieron a vacunarse.

López-Gatell pidió a la población vacunarse porque ayuda sobre todo a prevenir los casos graves y la muerte por COVID, además de contribuir a acabar con la epidemia.

Dijo que ahora en vez de ir hacia arriba como hace un año, ahora la epidemia va en descenso.

De manera general, hasta ahora en México 14 millones 368 m 460 personas han sido vacunadas, de las cuales 9 millones 637 mil 32 ya tienen su esquema completo.

Por Gerardo Suárez

