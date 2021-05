PAN hace campaña con canción "Here We Kum" de Molotov; ¿fue buena idea?: VIDEO

Las elecciones que se celebrarán este 2021 en nuestro país están prácticamente a la vuelta de la esquina (6 de junio) y los partidos políticos están trabajando duro a través de las campañas y propagandas para captar la mayor cantidad de votos para sus candidatos a los diferentes cargos públicos que se disputarán o renovarán.

En este caso llamó la atención la que acaba de lanzar el Partido Acción Nacional (PAN) para la Ciudad de México: se valió de una famosa canción del grupo de rock Molotov para convencer al electorado de que le de su sufragio al blanquiazul y puedan sacar a Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Se trata de la melodía "Here we kum" cuyo ritmo particular fue identificado de inmediato por los internautas que se encontraron con la propaganda panista. Como era de esperarse, la letra fue modificada de tal forma en la que intentan convencer a las personas de que si votan por ellos habrá un cambio verdadero en la capital del país.

En este caso los temas que maneja son: seguridad, limpieza, protección a las mujeres y claro, eliminar la competencia que tiene con Morena.

"Que se escuche FUERTE y CLARO por toda la Ciudad. Este #6DeJunio #TachaPAN en TODAS las boletas. #VotaPAN, la única forma de sacar a Morena y cerrarles la puerta", fue el mensaje del PAN al electorado.

Que se escuche FUERTE y CLARO por toda la Ciudad.



Este #6DeJunio #TachaPAN en TODAS las boletas.



#VotaPAN, la única forma de sacar a Morena y cerrarles la puerta.#SíHayDeOtra pic.twitter.com/GCm7mcZ1GA — PAN Ciudad de México (@PAN_CDMX) May 12, 2021

¿Fue buena idea la elección de "Here we kum"?

La estrategia de toda campaña publicitaria y propagandística se vale de diversos elementos para posicionarse dentro de la cabeza de las personas es a través de imágenes y sonidos. En este caso, apelaron al ritmo de "Here we kum" de Molotov, el cual es bastante pegajoso; sin embargo, olvidaron algo muy importante, la letra de la canción original.

"Here we kum and we don't care mucho

If you know what they wanna they just want your tepalcuana, mana

Here we kum and we don't care nacha

Let's make varo, varo hacer, varo, varo, varo hacer

(Aquí vamos y no nos importa mucho

Si sabes lo que quieren ellos solo quieren tu tepalcuana, mana

Aquí vamos y no nos importa nacha

Hagamos varo, varo hacer, varo, varo, varo hacer)

Vamos a hacerte el paro haciendo un disco no muy caro

Venimos decididos a quedarnos con tu varo

Vender miles de albums a los fresas we just wanna

Rayarles sus ropitas y quedarnos con su lana"

Y en caso de que no conozcas la canción, acá te la dejamos para que la disfrutes mientras piensas a quien darle tu voto el próximo 6 de julio.

