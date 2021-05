Fiscalía va por Adrian de la Garza y Samuel García por supuestos delitos electorales

La Fiscalía General de la República (FGR), investiga a los candidatos al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza Santos y Samuel García, así como a familiares de este último.

En el caso del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno de la entidad, De la Garza Santos, la FGR informó que la carpeta de investigación se judicializará en breve; mientras, en el caso de García, candidato de Movimiento Ciudadano (MC), se desahogan diversas denuncias y pruebas aportadas para que, a la brevedad, se obtenga una determinación jurídica.

La FGR inició una carpeta de investigación contra De la Garza Santos porque presuntamente solicitó el voto femenino a su favor a cambio de la entrega de la denominada “tarjeta rosa”, que permite obtener dinero cuando el candidato priista gane las elecciones, lo que significa, según la Fiscalía, compra y coacción del voto.

“Las reformas legales que actualmente son vigentes se llevaron a cabo frente a precedentes continuos del uso de programas sociales, tarjetas y monederos electrónicos para la compra y coacción del voto, en elecciones federales y locales, lo cual ya se ha analizado como antecedentes de estas conductas delictivas, en la indagatoria correspondiente”, indicó la FGR.

Esta indagatoria, aseguró la Fiscalía, se judicializará en breve debido a que ya se han recabado pruebas.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador denunció en su conferencia mañanera el uso de la “tarjeta rosa”.

La FGR señaló que recibió un gran número de denuncias ciudadanas por presuntas violaciones al artículo 19 de la Constitución que establece la prisión preventiva oficiosa por el uso de programas sociales con fines electorales.

Además, la FGR recibió varias denuncias, la última de estas, de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra García, su padre Samuel Orlando García Mascorro; la esposa del candidato, Mariana Rodríguez Cantú; y el padre de esta, Jorge Gerardo Rodríguez Valdez.

Al candidato de Movimiento Ciudadano se le señala por aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, para fines electorales.

“Todo lo cual se está investigando en una carpeta específica, en la que se están desahogando todas las denuncias y las pruebas para obtener, a la brevedad, la determinación jurídica que proceda en este caso, en el que las denuncias vinculan a personas físicas y morales, así como operaciones diversas, que han sido señaladas en sus montos y fechas, por la propia autoridad hacendaria”, señaló la FGR.

Al conocer la información difundida por la Fiscalía, García señaló en su cuenta de Twitter que la razón detrás de las denuncias contra él y su familia es que va a ganar la gubernatura de Nuevo León.

“Estoy convencido de que la única razón detrás de todas las denuncias, ataques y difamaciones que han surgido en las últimas semanas contra mí y mi familia, es que vamos a ganar la gubernatura de Nuevo León. Ánimo, la vieja política ya se va”, señaló en su cuenta de Twitter.

Aseguró que, si una autoridad competente lo cita, se presentará a declarar porque no tiene nada que ocultar y no existe ninguna irregularidad en su campaña.

“El día que una autoridad competente me requiera, me presentaré para aclarar cualquier tema porque no tengo nada que ocultar, no hay ninguna irregularidad en mi campaña y mucho menos en mi vida personal o profesional. De lo único que soy culpable es de ir arriba en las encuestas”, indicó.

Mientras tanto el candidato del PRI, Adrián de la Garza, hasta el cierre de esta edición no había respondido de manera directa a las acusaciones por delitos electorales; en sus redes sociales se mantuvieron los mensajes de sus actividades diarias de campaña.

SEÑALAN CARGOS FALSOS

La Fiscalía acusa a Adrián de la Garza de ofrecer dádivas a cambio del sufragio.

El día que una autoridad me requiera, me presentaré para cualquier tema, no tengo nada que ocultar˝.

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, salió a la defensa de su candidato en Nuevo León.

En su cuenta de Twitter que el anuncio de las investigaciones sólo son un distractor del gobierno federal.

Señaló que se pretende desviar la atención del incidente en la Línea 12 del Metro, que dejó 26 muertos..

Aseguró que @AdrianDeLaGarza lidera las encuestas y será el próximo gobernador del estado norteño.

INICIAN DEFENSA

1 delito grave en la carpeta de la fgr.

3 familiares de samuel en la mira.

