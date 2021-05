Días de las Madres: Pandemia de Covid-19 complica a primerizas

Ser madre primeriza y en pandemia es complicado para Lizeth Gómez. El miedo a contagiarse de COVID-19 la ha perseguido desde que se enteró que estaba embarazada, al grado de salir únicamente a sus consultas.

Ahora, su hija, de casi dos meses de edad, ha tenido contacto solo con familiares cercanos y el temor de Lizeth persiste.

En entrevista con El Heraldo de México, Lizeth, de 35 años, comentó que al inicio de su embarazo tuvo una amenaza de aborto, lo que potencializó sus miedos, además que su maternidad no pudo compartirla con todas las personas que le hubiera gustado.

“Fue complicado porque al inicio tuve una amenaza de aborto, fue difícil porque el embarazo es una etapa muy idealizada y quieres compartírsela a todo el mundo, sobre todo si tienes las ganas de ser mamá, que en mi caso estaba muy ilusionada en eso y de repente con la pandemia, no puedes ver a nadie, me la pasé aquí encerrada”, señaló.

Al acudir a consulta, la mujer y su esposo tomaban las medidas sanitarias necesarias, y al ver que los contagios iban en aumento, optaron porque el parto fuera en una clínica privada.

Debido a que a la mujer le realizaron una cesárea, la madre de Lizeth tuvo que ayudarla en los cuidados de la niña.

La mujer destacó que la maternidad es complicada, pero en un contexto de contingencia sanitaria, es peor, ya que padeció ansiedad.

“En el embarazo me entró un momento de pánico en el que yo pensaba que se iban a contagiar (sus familiares cercanos), me daba angustia y yo lloraba, porque sí me daba miedo esa parte”, comentó.

Recordó que le organizaron un baby shower virtual y hasta ahora, a la bebé no la conocen más de 15 personas, que se acercan a la niña, siempre con cubrebocas y sin poder cargarla.

“Casi nadie la conoce, yo me las tengo que arreglar sola, con mi esposo, pero no la saco para nada”, dijo.

Cuando concluya su incapacidad por maternidad, reconoció, debe organizarse con su esposo para el cuidado de la menor de edad.

“A mí me da miedo pensar en llevarla a una guardería, que tenga que regresar a trabajar y de entrada, no hay muchas guarderías abiertas, porque no todas están funcionando y luego para encontrar una adecuada”, señaló.

"Había días que me la pasaba llorando por estar sola y no poder estar con la gente que quieres", señaló Lizeth.

