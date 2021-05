Cabeza de Vaca asegura que la FGR le niega acceso a información emitida por EU

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró, a través de un comunicado, que la Fiscalía General de la República ha negado a su defensa el acceso a la información que emitió el gobierno de Estados Unidos y que se dio a conocer la noche de ayer por las autoridades del Gobierno de México.

Aseguró que se han hecho reiteradas peticiones al agente del Ministerio Público de la Federación, con la intención de poder conocer la información aportada por el Departamento de Justicia.

"Hemos solicitado acceso a la carpeta de investigación, para el efecto de conocer el contenido de la información que se señala se recibió de autoridades norteamericanas, con el fin de aclarar cualquier duda que exista respecto de mi patrimonio, el que reitero, tiene un origen lícito y no he realizado ninguna operación indebida; sin embargo, a pesar de reiteradas solicitudes hechas a la agente del Ministerio Público de la Federación, no se ha permitido a mi defensa el acceso al expediente", expuso en el documento.

Sobre el comunicado emitido por la Fiscalía General de la República donde afirma haber recibido información del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, respecto de "posibles responsabilidades penales" por irregularidades bancarias, el mandatario dijo no tener cuentas bancarias en el país americano.

"Niego haber realizado operación o transferencia ilícita alguna en México o en los Estados Unidos de América, País en el que no tengo cuentas bancarias y en el que no he sido informado de alguna investigación en mi contra", añadió.

García Cabeza de Vaca, insistió en que ha respondido puntualmente a todas y cada una de las acusaciones que se me han formulado, recalcando que son infundadas.

"En virtud de que mi defensa no ha tenido acceso al expediente, me encuentro imposibilitado para responder acusaciones cuyo contenido no conozco", finalizó García Cabeza de Vaca.

En respuesta al comunicado emitido ayer por @FGRMexico, informo lo siguiente, luego de que se negó a mi defensa, tener acceso al expediente para conocer la información que afirman fue enviada por @TheJusticeDept. pic.twitter.com/cSIzt4zQXA — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) May 12, 2021

Por: Carlos Juárez

