Marcelo Ebrard lamenta la muerte del principe Felipe

Luego de que esta mañana la Casa Real británica informará sobre la muerte del príncipe de Felipe, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, lamentó su deceso.

Fue por medio de su cuenta de Twitter donde Ebrard Casaubón se pronunció sobre esta lamentable noticia para el Reino Unido.

“Lamento el fallecimiento de su Alteza Real el Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo. A nombre del Gobierno y pueblo de México expresa nuestras sinceras condolencias a la Reina Isabel II de Inglaterra, a familiares y amigos así como al gran pueblo británico. Descanse en paz”, se puede leer en el mensaje del canciller mexicano.

Operación "Forth Bridge": así dirá Reino Unido adiós al príncipe

Con la muerte del duque de Edimburgo, el príncipe Felipe, marido de la reina Isabel II, el Reino Unido activa la llamada Operación "Forth Bridge", que incluye un periodo de duelo nacional y que los edificios gubernamentales, así como los palacios reales, ondeen sus banderas a media asta.



Esto es lo que sucederá en los próximos días, según lo previsto en la Operación "Forth Bridge":



El llamado Lord Chamberlain, miembro oficial de la Casa Real, y el primer ministro británico, Boris Johnson, consultarán a la reina Isabel II sobre sus deseos específicos acerca del funeral. El Reino Unido empieza un periodo de duelo nacional, que durará hasta el día del funeral.



Como marido de la reina Isabel II, el príncipe Felipe tiene derecho a un funeral de Estado, pero él había manifestado su deseo de que fuera menos ostentoso, de estilo militar y que se celebre en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor.



También había pedido ser enterrado en los jardines de la casa Frogmore, cerca del castillo de Windsor, donde están los restos de la reina Victoria y el marido de ésta, el príncipe Alberto.



Todas las banderas ondearán a media asta durante los días de luto, mientras que los diputados llevarán una banda negra en el brazo y, en el caso de los parlamentarios varones, corbata negra. Durante el duelo, la reina no tendrá compromisos oficiales, lo que implicará que no se aprobarán leyes.



La línea de sucesión a la corona británica no resulta modificada ya que el duque de Edimburgo no forma parte de ella. El príncipe Carlos, hijo mayor de Isabel II, es el heredero al trono. Se espera que las restricciones por la pandemia de la covid-19 tengan un impacto en el funeral.



Con información de EFE

