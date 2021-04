Tras límites al outsourcing, el reto de los sindicatos es la legitimación de contratos colectivos: CTM

Tras acordarse entre el gobierno federal, empresarios y sindicatos la prohibición de la subcontratación de personal (outsourcing), ahora el reto de los sindicatos se centra en la legitimación de contratos, advierte el senador de la República y líder nacional de la CTM, Carlos Aceves del Olmo.

“La aprobación del outsourcing y el PTU (se dio) en condiciones muy ventajosas para los trabajadores. El reparto de utilidades creció más del 50% y el PTU también va a estar obligado. La Reforma Laboral tiene muchas partes, la legitimación de los contratos hace que quede perfectamente claro a qué se dedican, de qué son, cuántos trabajadores tiene, cuál es la cuota sindical que pagan. Cuestiones fiscales que les afecte a los trabajadores no existen, lo que buscamos es que estén mejor y no que les agreguen impuestos después de que los salarios no han estado a la altura y mucho menos con la pandemia. Todos tenemos que hacer esfuerzos importantes”, comentó el líder obrero de visita en Guadalajara.

Cabe recordar que esta modificación legal también contempla la implementación de un nuevo Registro Nacional de Empresas de Subcontratación en la que los patrones están obligados a dar prestaciones y seguridad social a los empleados. El reto para las centrales obreras y sindicatos es el informar a los trabajadores los cambios que se establecen con respecto a los contratos colectivos de trabajo.

El líder nacional del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, Similares y Conexos de la República Mexicana (SITATYR), Patricio Flores Sandoval subrayó que las modificaciones podrían significar una trampa para el sindicalismo.

“Está la trampa ahí puesta, ¿qué trabajador está de acuerdo con su contrato, si el trabajador aspira permanentemente a cosas mejores? ¿qué sucede cuando un trabajador dice que no? Es importantísimo que los trabajadores conozcan lo que están votando. Nosotros hemos implementado los mecanismos, ya llevamos una primera etapa en la frontera de Chihuahua, afortunadamente con buenos resultados, los trabajadores están conscientes de que lo tienen es producto de varios años de trabajo y que no existe la renuncia a tratar de estar mejor”.

El líder gremial en el sector de las telecomunicaciones subrayó que los trabajadores deben estar muy bien informados sobre lo que sucedería si en una empresa se rechaza el contrato colectivo de trabajo.

“El proceso obliga a que si no somos aprobados o el contrato colectivo no es aceptado, la Ley dice que entonces cualquier otro sindicato puede llegar y proponer un contrato a los trabajadores, tal vez hasta engañandolos de que podría sería mejor, porque emplazarían a huelga, para la firma del contrato. Los primeros obligados deberíamos de ser nosotros. Si a pesar de ello no nos renuevan la confianza, parte de la trampa, entonces estaríamos perdiendo la representación de los trabajadores. Sin embargo, tenemos la confianza de que las cosas las estamos haciendo bien, al menos en nuestro sindicato y en la CTM. Yo digo que no nos van a hacer mella y vamos a salir fortalecidos”, añadió Flores Sandoval.

Por su parte, Aceves del Olmo enfatizó que la CTM seguirá buscando el bienestar de los trabajadores, especialmente en medio de una crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19, para que garanticen su derecho a la salud y también que tengan acceso a forjar el patrimonio de sus familias.

“Nosotros no dejamos de dar toda la fuerza a las organizaciones para que adquieran su casa y las prestaciones que les lleguen. Estamos viviendo experiencias muy tristes, trabajadores que fallecen, dentro de las posibilidades de los sindicatos estamos apoyando también a los dolientes que hayan quedado”.

En el último censo se revela que hay tres millones 900 mil trabajadores en todo el país, agremiados en federaciones estatales, locales, sindicatos nacionales, de empresa y en general. En Jalisco hay aproximadamente un millón de trabajadores.

Carlos Aceves del Olmo y Patricio Flores Sandoval participan en la Asamblea Nacional número 81 del SITATYR con sede en Guadalajara y también inauguraron las nuevas instalaciones de la sección 2 del sindicato.

Por Adriana Luna

