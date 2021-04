Vacuna contra Covid-19 no será bandera de elecciones en Tamaulipas

El candidato de Morena a la diputación federal del Distrito 7 en Tamaulipas, Erasmo González Robledo, aseguró que el programa de vacunación contra el coronavirus no será un elemento de manipulación para el proceso electoral que arrancó este fin de semana en la entidad.

Manifestó que son respetuosos de la veda electoral, por lo que descartó que las vacunas se conviertan en algo a favor para los candidatos que van en la coalición de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista.

"Definitivamente no será una bandera política, al contrario el gobierno de la República no a hecho más que expresar la separación ante esta práctica usada por gobiernos anteriores, nosotros creemos en una diferencia entre la manera de hacer política y campaña en este proceso", manifestó el aspirante a la reelección.

Aseguró que no existe el deseo del uso de las vacunas a su favor, pues resaltó que esas eran las prácticas de otros gobiernos, en este caso del PRI y PAN.

"No será un proceso de manipulación política, no es nuestro deseo, no es nuestro afán, al contrario en Tamaulipas la vacuna viene a dar esperanza, un aliento necesario porque debo comentarles que Tamaulipas en la última información nunca ha estado bajo en la eficiencia de la aplicación de la vacuna", añadió González Robledo.

El diputado federal, detalló que ha empezado sus recorridos por diferentes zonas de Madero y Altamira, insistiendo que serán respetuosos de la veda electoral y las reglas que marcan las autoridades del Instituto Nacional Electoral.

Carlos Juárez

AV