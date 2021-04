Por desplazamiento, obreros bloquean trabajos en Hospital de Tamaulipas

Integrantes de la Federación Local de Trabajadores bloquearon la obra del nuevo Hospital Civil de Madero en Tamaulipas, al denunciar que existe un desplazamiento laboral que afecta a los obreros locales, aseguró el secretario del sindicato, Carlos Campos Castillo.

Expuso que desde hace dos meses, la obra fue reiniciada con una nueva empresa a través de la Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas, por lo que solicitaron ser tomados en cuenta para poder tener espacios.

Sin embargo, no hubo ninguna respuesta favorable por lo que determinaron realizar la protesta, donde colocaron camiones de volteo para impedir el paso de los trabajadores de la empresa.

Aseguró que anteriormente eran tomados en cuenta para poder tener oportunidades en las diferentes áreas de construcción, por lo que ahora se les hizo extraño que no los convocarán, pese a tener mano de obra especializada.

"Es lo que se le conoce como un desplazamiento, la empresa trae a su propia gente, nos dejaron fuera sin que se nos dé la oportunidad de trabajar, hay mucha gente esperando un trabajo y no somos tomados en cuenta… El llamado es al Gobierno del Estado porque esto no es político, no tenemos nada en contra, nosotros buscamos que se den empleos y que se pague lo que se tiene que pagar", añadió Campos Castillo.