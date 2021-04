Validan las candidaturas a la gubernatura de Tlaxcala

El órgano electoral de Tlaxcala aprobó siete solicitudes de registro de candidaturas para el cargo de gobernador en el estado, para la elección de junio próximo.

En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) determinó que todas las postulaciones cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley.

En el caso particular de la candidata de la coalición "Juntos Haremos Historia en Tlaxcala", Lorena Cuéllar Cisneros, los representantes del PAN y PRD solicitaron no autorizar dicha solicitud por supuestos actos anticipados de campaña, sin embargo, la propuesta no prosperó.

Además de la candidatura de Cuéllar Cisneros, también fue avalada la de la coalición "Unidos Por Tlaxcala" que encabezará Anabell Ávalos Zempoalteca, así como la de Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, que abanderará la causa de Movimiento Ciudadano.

El ITE también aprobó la candidatura de Viviana Barbosa Bonola por el partido Fuerza por México; Liliana Becerril Rojas, por el Partido Encuentro Solidario; Juan Carlos Sánchez García, de Redes Sociales Progresistas y de Evangelina Paredes Zamora, del partido local Impacto Social Sí.

Una vez autorizadas las candidaturas, los aspirantes podrán iniciar este 4 de abril con la actividad proselitista en busca del voto para la elección del 6 de junio.

Noticias Relacionadas Solicita Lorena Cuéllar registro como candidata a la gubernatura de Tlaxcala

De la misma manera, la autoridad electoral validó las candidaturas a Diputados locales de mayoría relativa de la coalición parcial "Unidos por Tlaxcala", que integran los partidos PRI, PAN, PRD, PAC y PS en los distritos 2, 7, 9, 10, 13 y 14.

En contraparte, el ITE reservó la aprobación de candidaturas a Diputados locales de la coalición parcial de "Juntos Haremos Historia en Tlaxcala" que conforman los partidos Morena, PT, PVEM, PEST y Nueva Alianza Tlaxcala (NAT)

También reservó la validación de las candidaturas individuales de mayoría relativa y representación proporcional de Morena, PT, PVEM, PEST, NAT, Fuerza Por México y RSP, quienes fueron emplazados a subsanar las observaciones realizadas a sus solicitudes.

No obstante fueron aprobados los registros individuales a Diputados locales del PRI, PAN, PRD, PAC, PS, MC, PES, Impacto Social Sí y del independiente Delfino Suárez Chamorro.

Por Jorge Sánchez

is