México analizará si aplica vacuna Sputnik Light de una sola dosis: Marcelo Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard reveló que el gobierno de México analizará si se aplica la vacuna Sputnik Light de una sola dosis contra el COVID-19 en lugar del antígeno de dos dosis.

En conferencia de prensa desde la Embajada de México en Rusia, el canciller mexicano dijo que se revisará si se modifica el contrato de 24 millones de vacunas que se tiene con el Fondo Ruso de Inversión Directa.

“Lo que se hace es un sistema de apartado como funciona con otras vacunas, no es que ya las hayas pagado, las vas pagando conforme las recibes, pero que México tenía acordado 24 millones (de dosis) no se ha modificado, es la cifra que sigue vigente, que se planteó, veremos ahora que decide Sector Salud de México respecto a la propuesta de Sputnik Light y cómo combinaría, sí deciden aplicar esa que es unidosis, pues probablemente que tengamos que ajustar este proyecto de 24 millones de dosis que son para 12 millones de personas, pero eso ya dependerá más del Sector Salud, eso no se ha convenido en este viaje, y lo tendríamos que ver en los próximos días, sobre todo la próxima semana”, explicó.

Marcelo Ebrard señaló que se buscará tener firmado el convenio en mayo para iniciar el envasado de la vacuna Sputnik V en México en los primeros días de junio, lo que también permitirá acelerar la entrega de antígeno.

“¿Qué es lo que nos están señalando ahora? primero habrá que conocer esta nueva propuesta que nos hacen de la Sputnik unidosis, ver si la toma el Sector Salud o prefieren seguir con las dos dosis, y ajustar el programa de envíos a México con eso. El segundo elemento que va a permitir acelerar de manera drástica la disponibilidad en México de esta vacuna es el llenado final, el llenado y envasado final que queremos hacer con Birmex. Se estima que para el mes de mayo debe estar terminado el proceso, y que el inicio no debe rebasar los primeros días de junio”, adelantó.

