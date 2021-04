Magisterio de Michoacán desmiente desaparición de profesor

El magisterio de Michoacán desmintió que el profesor de Aguililla, Fernando Padilla Vázquez, quien fue reportado como desaparecido en redes sociales.

En las últimas horas en internet surgieron versiones que afirmaban, desde hace un par de días no se tenía información sobre la ubicación del maestro rural, quien no se encontraba en su domicilio y tampoco era localizado vía telefónica.

Ante las hipótesis de una posible desaparición, la Secretaría General de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) desmintió que el profesor Padilla se encuentre en riesgo.

El párroco de Aguililla, Gilberto Vergara, señaló que el maestro no se encuentra en el pueblo, pero dijo desconocer las razones por las que Padilla Vázquez salió de la localidad.

"Él no está en el pueblo, esa es una realiad ,por qué haya salido, eso no lo sé, pero parece ser que está bien. No sé si lo hayan amenazado o si se haya sentido en peligro", comentó el religioso.