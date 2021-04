Reporte Mensual de la Alerta por Violencia contra las Mujeres en la CDMX presenta baja de delitos

El reporte mensual de la Alerta por Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México fue presentado por las autoridades capitalinas: cinco delitos muestran una disminución, mientras que otros cinco tuvieron un repunte.

En una comparación entre marzo de 2020 contra el mismo periodo de 2021, el promedio diario de homicidio doloso pasó de 0.48 a 0.19, una disminución de 60 por ciento; abuso sexual, de 12.42 a 11.74 (-5.5 por ciento); acoso sexual, de 5.58 a 3.90 (-30.1 por ciento); lesiones dolosas, de 4.19 a 3.03 (-27.7 por ciento); trata de personas, de 0.29 a 0.06 (-77.8 por ciento).

Mientras que el feminicidio aumentó: su promedio diario pasó de 0.23 a 0.42, un aumento de 85.7 por ciento; violación, de 4.71 a 6.61 (40.4 por ciento); contra la intimidad sexual, de 2.03 a 3.06 (50.8 por ciento); violencia familiar, de 71.19 a 80.52 (13.1 por ciento).

Desde las instalaciones del primer Banco de ADN forense de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció los resultados.

“Lo que presentamos hoy son estos avances; el mes de marzo de 2021, respecto al mes de marzo de 2020, hay diversos delitos que disminuyeron y dos delitos que es indispensable reconocer que aumentaron, que fue el caso de feminicidios y de violación.

“En el caso de violación, un porcentaje importante son hechos que ocurrieron no en marzo, sino en meses anteriores, incluso en algunos años previos, pero seguimos insistiendo en la necesidad de la denuncia, si no hay denuncia no hay acceso a la justicia”, afirmó.

La titular de la Fiscalía General de Justicia local, Ernestina Godoy, explicó que han incrementado la eficacia en la investigación, judicialización y detención de personas responsables; en seis delitos en contra de las mujeres, se aumentó el número de personas vinculadas a proceso: violación, abuso sexual, acoso sexual, contra la intimidad sexual, secuestro y trata de personas.

Panorama del delito de violación

“En marzo del 2020, los casos con hechos ocurridos con más de un año fueron 14 (...) este pasado mes de marzo asistieron a la Fiscalía 50 mujeres a denunciar que fueron víctimas de violación, y los hechos narrados ocurrieron hace más de un año, representando casi el 25 por ciento de los casos del mes pasado.

“Este es un indicador de confianza en la denuncia que marca el inicio del fin de la impunidad a delitos que se cometieron en entornos familiares –muchas veces–, donde los responsables es una persona conocida”, aseguró.

La subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Marcela Figueroa Franco, informó que el 100 por ciento de la Policía de la Ciudad de México concluyó con la capacitación del curso de inducción “Vida libre de violencias para las mujeres y las niñas”, impartido por la Secretaría de las Mujeres: 77 mil 636 policías, tanto de la Policía Auxiliar, como de la Bancaria e Industrial y la Preventiva.

En el caso de Régimen Disciplinario y la atención a las mujeres policías también víctimas de violencia, al 19 de marzo se atendieron 399 uniformadas por violencia, en donde se inició la apertura e investigación de una carpeta.

“A la fecha, y desde que se inició la Unidad Especializada de Género dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana –esto es en diciembre de 2019, al 19 de marzo de 2021–, se han concluido 54 por ciento de las investigaciones con los siguientes resultados:

“17 por ciento fueron presentadas a la Comisión de Honor y Justicia, por considerarse conductas graves; 13 por ciento fueron determinadas con correctivo disciplinario y, en 3 por ciento de los casos se determinó la baja de la persona señalada como agresor. El 2 por ciento de los casos se han presentado ante el Órgano Interno de Control de estos casos, y 65 por ciento de las investigaciones se han cerrado con medidas cautelares y con el inicio de una denuncia penal u otras diligencias”, detalló.

La Secretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracíbar, explicó que desde enero del 2020 iniciaron la Estrategia de Atención Integral al Riesgo de Violencia Feminicida; a la fecha, han detectado 831 casos que conforman ese riesgo crítico de violencia feminicida que presentan las mujeres.

“Nosotras detectamos desde la primera entrevista, que es una entrevista que se hace a profundidad.

“En lo que va de este año tenemos 180 casos detectados, que ya están dentro de esta estrategia muy focalizada e integral de atención”, sostuvo.

Por otro lado, en el primer trimestre de este año juezas y jueces del Poder Judicial de la Ciudad de México concedieron mil 816 medidas de protección a las mujeres en Materia Penal de Procedimiento Oral, y 13 en Materia Familiar tanto de Proceso Oral como Escrito, de las que destacan la prohibición de acercarse con la víctima, la recuperación inmediata de menor y la prevención de la violencia económica en contra de ellas con la orden de decretar alimentos a cargo del deudor, informó el presidente del órgano judicial, Rafael Guerra Álvarez.

La comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Alanis Sámano, y el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, Salvador Guerrero Chiprés, también estuvieron rpesentes en el acto.

Por: Carlos Navarro

dhfm