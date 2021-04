Mercados no serán regulados en ley del comercio en vía pública

El Reglamento de Mercados de Ciudad de México, que fue expedido hace 70 años, seguirá vigente para regularizar la actividad comercial de este sector de la población.

Lo anterior, luego de que el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso capitalino, Nazario Norberto Sánchez, se comprometió ante comerciantes a retirar la regulación relativa a la operación de los mercados públicos, del dictamen sobre regulación del comercio en vía pública y el trabajo no asalariado.

En mensaje a los medios de comunicación de manera virtual, el legislador aseveró que “es nuestro deber estudiar y analizar todas y cada una de las inquietudes, quejas y sugerencias de las personas que día con día ejercen un trabajo lícito y honrado”.

Y apuntó que esta decisión se debe a que a la sede del órgano legislativo acudieron decenas de locatarios a expresar su inconformidad, por ser incluidos en una ley, “que según su apreciación no garantiza sus derechos”.

Explicó que la ley en cuestión a e trata del “Dictamen respecto a la Iniciativa Ciudadana con Proyecto de Decreto por el que se expide la ley que regula el ejercicio del comercio y el trabajo no asalariado en la vía pública en la Ciudad de México, que presentó la líder de ambulantes, Diana Sánchez Barrios; y a la iniciativa ciudadana con Proyecto de Decreto por el que se publica la ley de Trabajadores No Asalariados, Prestadores de Servicios por Cuenta Propia y Comerciantes en la Vía y Espacio Público; reglamentaria de los artículos 10 apartado B, 12 y 13 apartado C y D de la Constitución Política de la Ciudad de México, que presentó la diputada María de Jesús Rosete.

Norberto Sánchez precisó que el 15 de abril del presente año se solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva la inscripción de dicho dictamen, pero para seguir construyendo la legislación con el debido consenso de las personas interesadas, fue retirado para su análisis, discusión y en su caso aprobación en el Pleno.

Por: Cinthya Stettin

alg