MLB: ¿Por qué el nombre de México aparece en el estadio de los Yankees de Nueva York?

Con los primeros días de la primavera, las esperanzas de los aficionados del beisbol de Estados Unidos comienzan a florecer anhelando que las hojas que sus deseos, terminen por desprenderse hasta octubre, cuando se celebra la Serie Mundial y un nuevo rey con la corona se levanta para defender al menos por un año, el título que tanto esfuerzo les costó conseguir.

Dentro del inicio de campaña, los franelas de las 30 organizaciones se llenan de nuevos rostros con la intención de encontrar la fórmula con la cual puedan alcanzar la anhelada Serie Mundial. Dentro de la ecuación el dinero también es importante para conseguir a los mejores pelotero y para ello los patrocinios son importantes.

Sin la posibilidad como sucede en el futbol de que las camisetas se llenen de anuncios como el antiguo papel periódico, las organizaciones de Grandes Ligas toman parte de su inmobiliario para que sus auspiciantes emprendan sus campañas de publicidad en la que buscan llegar a millones de personas que siguen las transmisiones por televisión o por los streaming tan socorridos hoy en día como MLB.TV

¿Por qué aparece Visit México en el estadio de los Yankees?

Si bien la temporada pasada el lineup que presentaban los Yankees en Twitter para todos sus encuentros venían acompañados con el Visit México, para este año la publicidad con la que autoridades mexicanas buscan promocionar los destinos vacacionales mexicanos con el público extranjero, se encuentran en las tribunas del estadio.

“Se crearon dos campañas, la internacional dirigida a ocho mercados, principalmente Estados Unidos y Canadá (Love You Soon) para incentivar que la marca México estuviera presente en los mercados internacionales y próximamente se lanzará una bajo el lema Think México, para hacer que el país sea una primera opción de compra”, declaró Carlos González, director de VisitMexico.

¿Dónde se ubica el anuncio?

La publicidad se encuentra en el segundo piso cercano a la tercera base. También en los rodillos que constantemente cambian para ofrecer varios letreros, llegan a salir.

México es uno de los destinos más visitados por los estadounidenses y canadienses.

AV