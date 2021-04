Sandra Cuevas: "La gente no olvida la corrupción"

La candidata de la alianza Va por México (PRD-PAN-PRI)a la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, aseguró que “la gente no olvida la corrupción”, por lo que dijo que en próximas semanas rebasará en encuestas a la aspirante de Morena, Dolores Padierna.

Lo anterior, después de que la encuesta elaborada por Opinión Pública, Marketing e Imagen/Heraldo Media Group señala que tiene 29 por ciento de tendencia a favor en la demarcación, mientras que Padierna lidera con 42 por ciento.

En entrevista con Sofía García, para Ruta 2021 en El Heraldo Televisión, la candidata expuso: “Vamos a seguir caminando como lo he hecho hasta el día de hoy, vamos a seguir caminando, a seguir en contacto con la ciudadanía. Las formas para llegar al primer lugar, porque los segundos no me gustan, es precisamente demostrarle a la gente que somos distintos; para empezar, no venimos con el ánimo de robar, de sorprender a nadie. Venimos a mejorar la calidad de vida de toda la gente que vive en la Cuauhtémoc”.

Explicó que el principal reto a vencer en esta demarcación es la inseguridad, y es que el crimen organizado se ha internado en la ciudad porque “las mismas autoridades han apapachado al crimen organizado”.

“Nosotros no vamos de la mano del crimen organizado, con eso ya tienen 60 por ciento de seguridad los habitantes”.

Añadió que otro punto a combatir será la corrupción, y dijo que la limpia iniciará por la sede de la alcaldía, principalmente, con los encargados de los temas relacionados con vía pública y mercados. Recordó que del total de ambulantes en la capital, aproximadamente, 20 por ciento se concentra en la demarcación y, aunque dijo que los apoyará, “también debe haber un reordenamiento”.

“Hay que limpiar a toda esa gente que está en vía pública, en mercados, que está en obras, que sale a cobrar sus cuotas, ese doble tributo que tiene que pagar la ciudadanía, sobre todo los comerciantes, los restauranteros deben dar primero a la alcaldía y segundo al crimen organizado. Eso debe acabar, la corrupción debe terminarse, y lo voy a erradicar”, dijo.

“Dolores Padierna tiene toda la experiencia dentro de la política, ha sido senadora, diputada, jefa delegacional de Cuauhtémoc, ha tenido diferentes cargos y tiene solamente 42 por ciento.

"Para mi eso sería vergonzoso con toda la experiencia que tiene”, concluyó.

Por Cinthya Stettin

dza