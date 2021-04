OPEP elevará producción de crudo; México no ajusta

En la 15a. Reunión de Ministros Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y no OPEP se acordó el aumento de la producción de barriles de petróleo, sin embargo, México no ajustará a la alza y mantendrá su producción.

El 12 de abril de 2020 se aceptó reducir la producción general de petróleo crudo para estabilizar el precio a nivel mundial, ahora se aprobó elevar la producción a partir del mes de mayo.

“La Reunión aprobó el ajuste de los niveles de producción para mayo, junio y julio de 2021, sin dejar de adherirse al mecanismo acordado en la XII Reunión Ministerial OPEP y no OPEP (diciembre de 2020) para realizar Reuniones Ministeriales OPEP y no OPEP mensuales para evaluar las condiciones del mercado y decidir sobre los ajustes del nivel de producción para el mes siguiente, con cada ajuste no más de 0,5 mb/d”, informó la OPEP.

Los ministros de la OPEP y No OPEP reconocieron las mejoras en el mercado por los programas mundiales de vacunación. y los paquetes de estímulo en economías, pero advirtieron que la volatilidad en las últimas semanas justifica un enfoque cauteloso y

Se expuso una tabla de ajustes de producción para los siguientes tres meses. Señala que México tiene una producción de referencia de 1 millón 753 mil barriles diarios y es la que mantendrá hasta julio de 2021, contrario a otros países, como Kuwait tiene una producción de referencia de 2 millones 809 mil barriles diarios, pasará de 2 millones 358 mil barriles diarios en abril a 2 millones 425 mil barriles diarios en julio.

En un mensaje, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que México cumple su compromiso con la OPEP, lo que permitirá avanzar a la soberanía energética y que no existan gasolinazos en el país.

“Terminó la reunión de la OPEP y de los países petroleros que no pertenecen a ésta. México cumplió compromisos de producción y es pionero en el propósito de alcanzar la autosuficiencia en combustibles. La gasolina no subirá de precio”, afirmó.

Hace un año, los integrantes de la OPEP plantearon reducir en un 23% su producción diaria de barriles de petróleo, sin embargo, México no se adhirió, y Estados Unidos propuso compensar los barriles que le faltaban a México en el acuerdo.

DE ALTO OCTANAJE

México tiene un programa de modernización de las 6 refinerías

La construcción de la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco

Se busca dejar de importar combustibles a partir del año 2024

Por Paris Salazar

