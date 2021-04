En semana santa no se vacunan: módulos mexiquenses lucen desérticos

De manera generalizada, los módulos de vacunación anti-Covid-19 en 15 municipios mexiquenses lucen desérticos y con pocos adultos mayores a quienes suministrar dosis. Incluso, en los ubicados en Atizapán de Zaragoza, donde hubo filas kilométricas el primer día, autoridades del IMSS han convocado a que lleguen a mexiquenses de 60 años y más de otros municipios.

Este viernes santo ha sido un respiro para el personal de los tres niveles de gobierno que ejecutan el esquema de inmunización, porque es poca la afluencia tanto peatonal, como en vehículos.

La Coordinación General de Protección Civil del Estado de México ha reportado que durante esta jornada, los puestos de vacunación han lucido vacíos y con poca afluencia que permite que no se tenga tiempo de espera y sea inmediata la inyección.

Este escenario se vive de acuerdo a las autoridades en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca y Naucalpan.

Las autoridades de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de zona Oriente, incluso, instalaron un módulo en la sede de Galerías Atizapán en Atizapán de Zaragoza, para que cualquier abuelito no importando su residencia, acuda y reciba la primera dosis contra la COVID-19.

“Si alguien no se ha vacunado ni con la primera dosis contra la COVID-19, hemos instalado un módulo en Atizapán donde no estamos pidiendo referencia domiciliaria, es para aquellos mayores de 60 años que por algún motivo no han podido vacunarse”.