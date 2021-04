Trato equitativo a vendedores en vía pública: Secretaría de Gobierno

El Gobierno Capitalino ratificó su compromiso de aplicar la normatividad en el tema de venta en vía pública y de llevar a cabo un proceso equitativo para todos los grupos interesados en hacerlo.

Tras las manifestaciones de comerciantes populares que en días recientes se han realizado en la capital del país para vender en vía pública, la dependencia local reiteró su disposición para informar sobre la reglamentación, el procedimiento y la regulación de permisos que rige esta modalidad de comercialización.

Sobre los grupos que se han instalado para la vendimia en las inmediaciones del Teatro Ángela Peralta, informó que se identifican como mazahuas independientes, en tanto que los ubicados en la Plaza Solidaridad pertenecen al Movimiento de Artesanos Indígenas Zapatistas A.C. Maíz y Marchantes en Movimiento A.C. Pro Diana.

Expuso que de igual forma, se tiene el conocimiento de personas que se encuentran comercializando en Avenida Juárez, las cuales pertenecen a la Organización de artistas urbanos, botargueros, músicos y caracterizados del Centro Histórico y a la Organización en pro de las tradiciones mexicanas, misma a la que conciernen las personas que se ubican en Plaza Martí.

A estos grupos, se suma el colectivo Autogestión Feminista, así como una agrupación de mujeres comerciantes independientes.

En este marco, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum negó que esté favoreciendo al Frente Metropolitano de Organizaciones Populares, que encabeza María Rosete para operar en esta zona.

“No, eso es falso, inclusive, son otros grupos los que tienen ahí algunos permisos, algunos que no tienen permiso y de todas maneras... que también se ha dialogado mucho con ellos y no es... es muy importante aquí decir que nosotros –como en todos los temas- separamos claramente el tema político del tema de gobierno, aunque hacer gobierno también es parte de la política, pero en el sentido partidario, no hay acuerdo ninguno con ningún vendedor en vía pública, organización, que tenga que ver con un acuerdo clientelar”, afirmó.



Sheinbaum aseguró que justamente con los acuerdos clientelares con lo que quieren acabar para que haya el derecho de las personas que se han dedicado desde hace mucho tiempo al comercio en vía pública pero al mismo tiempo que haya orden y que haya respeto al espacio público.

Precisó que, los permisos que se dan son en función de la evaluación y de la reglamentación, y la mayoría se autorizan, con excepción de una parte del Centro Histórico, desde las alcaldías.

Por: JORGE ALMAQUIO

alg