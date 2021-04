Palacio Nacional es "atacado" con pirotecnia; artesanos del Edomex piden se les garantice su actividad

Con toritos, quema de cohetones y música de banda, los productores de pirotecnia de los municipios de Tultepec y Zumpango del Estado de México se manifestaron en el Palacio Nacional, para pedir que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Felipe Ángeles, no afecte la actividad artesanal de la región.

Los productores están demandando un cinturón de seguridad, alrededor de la Saucera, zona de fabricación de pirotecnia de Tultepec, que dijeron está en riesgo, al encontrarse a solo 8 kilómetros del nuevo aeropuerto, “queremos asegurar esa zona para que no nos la quiten y nos permitan seguir trabajando”.

Los artesanos estuvieron acompañados por el presidente municipal, Marco Antonio Cruz Cruz, quien señaló que las autoridades federales ofrecieron trabajar en una mesa de diálogo, que podría llevarse a cabo este martes en la base aérea de Santa Lucía, con la participación de los tres niveles de gobierno.

“Estamos con ustedes, estamos para proteger la pirotecnia. En cuanto no lo manifiesten; ya tenemos este ofrecimiento por parte de la Secretaría de la Defensa para que podamos acudir al a mesa de diálogo, estamos en pie de lucha”.

“No queremos que la pirotecnia no va a estar en riesgo el día de mañana, que crezca el aeropuerto o que esté a su máxima capacidad, que vean a la pirotecnia como un riesgo, cuando en realidad no lo es. Pero ellos lo quieren por escrito, no que solo se diga de palabra”, explicó el alcalde.

Los artesanos destacaron que Tultepec y Zumpango, producen el 60 por ciento de la pirotecnia que se genera a nivel nacional, por lo que, la actividad económica de cientos de familias está en riego.

Destacaron que alrededor del 80 por ciento de la población Tultepec, municipio conocido como “La Capital de la Pirotecnia”, dependen de esta actividad.

“Queremos la garantía porque además no fuimos consultados”.

También pidieron que sean liberados 96 permisos para la venta de pirotecnia, que está pendientes por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para el mercado de San Pablito, en Tultepec.

Destacaron que también les preocupa la altura de los aviones, que van a pasar sobre Tultepec.

Con información de Leticia Ríos y Alan Rodriguez

hmm