Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | 1°, 2° y 3° de Secundaria, 16 de abril: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación secundaria. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este viernes 16 de abril para secundaria. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel secundaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este viernes.

Lo que vas a aprender en primero de secundaria

¿Qué vamos a aprender?

Esta sesión lleva por título “Del dicho al hecho hay mucho trecho”, y la dedicarás a trabajar en torno al Aprendizaje esperado “Recopila y comparte refranes, dichos y pregones populares”; en específico, te concentrarás en el propósito de “Examinar sentidos y usos de refranes, dichos y pregones”.

Los materiales que utilizaremos para que los tengan a la mano: Cuaderno, bolígrafo o lápiz y el libro de texto de Lengua materna.

No se vale quedarse con dudas, mejor anótalas en tu cuaderno para resolverlas más adelante con el apoyo de su libro de texto, o bien la consulta y guía de tus maestras o maestros.

¿Qué hacemos?

Durante esta sesión verás que los refranes, dichos y pregones forman parte de la vida de los mexicanos y, desde luego, de la actividad como hablantes de una lengua. Pero te sugiero que veamos el siguiente video para comenzar a discutir estos asuntos. Observa del minuto 02:07 al 02:56.

Dime qué dices y te diré quién eres III

Por ejemplo, si de desde que eras niño, hablar y convivir con todos los vecinos del barrio, tu mamá, o alguna otra persona te pudo haber dicho : “DIME CON QUIÉN ANDAS Y TE DIRÉ QUIÉN ERES”.

Es un refrán muy común en la cultura mexicana, pero por algo elige ese y no otro para decirte en esas circunstancias. ¿Será que tu mamá no cree que tus amigos sean buena influencia?

A los refranes también se les llama “sentencias”; y no cabe duda de que un refrán puede hacerte sentir sentenciados. Una vez que te dijeron un refrán de este tipo, cuesta mucho trabajo convencerse de que tal vez las cosas no son así, y que quien te dijo el refrán tal vez había malinterpretado la situación o no había elegido el refrán correcto.

Lo que vas a aprender en segundo de secundaria

¿Qué vamos a aprender?

Continuarás con el estudio del Virreinato y la conquista espiritual. En esta sesión, profundizarás en el uso de la imprenta durante la evangelización y el papel de los jesuitas en la educación y la economía. Asimismo, identificarás la importancia social y cultural de la Iglesia.

¿Qué hacemos?

Para conocer sobre una orden que tuvo características peculiares que los diferenció del resto, es decir, sobre los jesuitas, observa el siguiente video del minuto 6:51 al 9:51.

Las Haciendas Jesuíticas en la Nueva España

¿Conocías la historia de esta orden religiosa en la Nueva España?, ¿te percataste del papel educativo que realizaron los jesuitas?

Para comenzar con el tema de los jesuitas, es pertinente que conozcas que existe una gran cantidad de testimonios escritos por ellos, situación que ha creado la tendencia de ver la misión sobre todo desde el punto de vista de los integrantes de esta orden religiosa, pues no se cuenta con documentos de la vivencia de los indígenas evangelizados por jesuitas que ayuden a tener una visión más amplia.

Los jesuitas realizaron un gran papel evangelizando el Noroeste de México, en los actuales estados de Sonora, Durango, Chihuahua, Sur de Arizona, península de Baja California y en la Sierra de Nayarit; entre los pueblos indígenas que se encargaron de evangelizar, se hallan los mayos, yaquis, pimas bajos y altos, ópatas, tepehuanes y tarahumaras.

En un inicio, su propósito consistió en organizar la paz entre indígenas y españoles, convertirlos en buenos cristianos y en útiles súbditos del rey. Transformarlos en una clase campesina para la manutención de la incipiente minería, les dieron instrucción para aprender a vivir y a trabajar a la usanza española, tarea que no fue sencilla, ya que, en esta zona, los habitantes se dedicaban a la caza y recolección, lo que dificultó el proceso de occidentalización.

Algunas características por destacar de los Jesuitas son:

1.- Tenían estudios superiores.

2.- Esta orden religiosa no es mendicante.

3.- Entre sus votos resalta la obediencia absoluta al Papa, voto que los diferenció del resto de las órdenes evangelizadoras.

4.- Fueron reconocidos por su sistema pedagógico de tipo humanista y renacentista.

5.- Fundaron centros educativos como el de Tepotzotlán, uno de los más importantes de la Nueva España; también en la Ciudad de México el Colegio de San Ildefonso y el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo.

Un representante destacado de esta orden fue el padre Kino, encargado de fundar la red de misiones en California, además de introducir en la zona tecnología para la agricultura y la ganadería que permitieron el desarrollo económico de la zona. Con el paso del tiempo, esta orden religiosa cobró fuerza en el ámbito educativo, educando a importantes sectores de la Nueva España y también detentando una gran cantidad de haciendas, de las que obtenían los recursos para la manutención de sus escuelas.

No obstante, en 1767, el rey Carlos III tomó la decisión de que esta orden religiosa fuera expulsada de todos los territorios pertenecientes a la Corona Española, el decreto real del Rey no daba una razón clara de la expulsión.

En la actualidad, los estudiosos relacionan su expulsión con la importancia ganada y a su peso económico, pues eran propietarios de la más grande cantidad de tierra, acumulando una gran riqueza, sumado a su voto de obediencia al Papa y no a la Corona, además de ser culpados por disturbios acontecidos un año anterior en Madrid.

Después de haber revisado diversos aspectos sobre la conquista espiritual, es momento de reflexionar sobre la importancia social y cultural de la Iglesia, para ello, observa siguiente video del minuto 00:13 al 4:28.

La Iglesia Católica en Nueva España

¿Ya conocías la importancia social y cultural de la Iglesia? Ahora, recupera algunos aspectos en los que la Iglesia participaba:

1.- La razón principal de la Iglesia en Nueva España fue la evangelización.

2.- Fue rectora de la moral, las costumbres y pensamiento de la población.

3.- Defensores de los indígenas ante los pensamientos que ponían en entredicho su calidad de seres humanos.

4.- Establecieron y atendían la tarea educativa, desde las primeras letras hasta el nivel superior, abarcando sectores como el de los españoles, criollos e indígenas.

5.- Tenían a su cargo el cuidado de hospitales, hospicios y talleres de oficios.

6.- Tuvieron gran riqueza en inmuebles, situación que se contrapuso a su voto de pobreza.

7.- Se encargaban del registro de nacimientos, defunciones, matrimonios y adopciones.

La Iglesia patrocinó el arte, sobre todo de tipo religioso, por tal razón, las primeras manifestaciones artísticas de la Colonia se relacionaron con la evangelización. Los frailes aprovechaban las habilidades de los indígenas como talladores y pintores para que realizaran obras en beneficio de la divulgación de la fe cristiana.

La Iglesia Católica tenía un fuerte poder, pues era la única religión permitida y, además, tenía participación en los distintos niveles del gobierno, en ocasiones los obispos asumían el cargo de virrey.

En el proceso de conversión los soldados españoles y los cazadores de esclavos sembraron desconcierto y pavor, a veces mediante arreglos explícitos con los misioneros.

Lo que vas a aprender en tercero de secundaria

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás sobre los “Verbos modales para uso oficial”, esto significa que sabrás sobre el uso y función de los verbos deber, poder, tener y haber que”.

Es importante que conozcas estos verbos porque son algunos de los verbos más comunes en el habla cotidiana, pero con frecuencia, también son los que más provocan dudas en lo tocante a su conjugación y su significado.

Los materiales que necesitarás son tu cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedas tomar notas. También se te sugiere tener a la mano tu libro de texto.

Recuerda que todo lo que aprendas es para fortalecer tu conocimiento, así que lleva un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante los planteamientos, pues muchas de éstas las podrás resolver al momento de consultar tu libro de texto y revisar tus apuntes.

¿Qué hacemos?

Es común que cuando se trata de documentos legales como contratos, cartas poder o pagarés, existan confusiones con ciertas palabras, especialmente con los verbos.

Es normal, puesto que son textos a los que no te enfrentas con frecuencia y puede ser un lenguaje complicado de entender.

Observa la siguiente cápsula sobre las características de las oraciones que aparecen en este tipo de documentos.

Ten a la mano tu cuaderno y lápiz o bolígrafo para tomar nota de lo que consideres más importante.

Lenguaje de los documentos legales y administrativos como funciona y los rasgos que lo distinguen

