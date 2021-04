Tamaulipas somete a restaurantes a procesos de certificación contra Covid-19

Con el propósito de garantizar que en los restaurantes no existe riesgo de contagio de coronavirus pues cumplen con las normas sanitarias, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados y la Secretaría de Salud pusieron en marcha un programa de certificación de las medidas sanitarias.

Pablo Reynosa, presidente estatal de la Cámara, mencionó que en la implementación del programa de certificación se trabaja de manera con la secretaría de Salud a fin de cumplir en forma estricta con el protocolo sanitario a fin de que se pueda ampliar la capacidad de atención de los restaurantes, pero a la vez garantizar que en estos no hay riesgo de contagio de Covid-19.

Explicó que para la certificación sanitaria se han establecido una serie y tras su cumplimiento por parte de la empresa, la secretaría de Salud hace una verificación del cumplimiento de todos los lineamientos que marca el sector salud para otorgar la certificación.

Para que los clientes conozca cuales restaurantes han sido certificados se coloca un holograma en la puerta de entrada o dentro del mismo establecimiento para que las personas vean que existen las condiciones para estar consumiendo alimentos y se están manejando todos los protocolos de seguridad para que la gente se sienta tranquila.

“Aquí la importancia de todo esto es que la gente vaya a los lugares donde realmente se le ofrece certidumbre, seguridad que no exista la posibilidad de contagios y que no vaya a los restaurantes o negocios donde no se les ofrece este tipo de prácticas”, mencionó.