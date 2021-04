La vacunación contra la Covid-19 es un proceso seguro y bien vale la pena hacerlo: Carlos Joaquín

El gobernador Carlos Joaquín expresó hoy que la vacunación contra la Covid-19 es un proceso seguro y bien vale la pena hacerlo, por lo que exhortó a los adultos mayores de 60 años de edad a aplicárselas conforme el programa establecido.



Explicó que se requiere que se tenga la primera dosis para aplicarse la segunda, de modo que en los sitios en donde se están aplicando segundas dosis no pueden aplicar la primera. Tendrán que esperar una nueva programación en el esquema.



Durante el programa Enlace Ciudadano, que se transmitió por el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y las redes de la Coordinación General de Comunicación, el titular del Ejecutivo insistió en que haya una flexibilización en el programa nacional, de modo que puedan utilizarse las vacunas sobrantes para quienes lo requieran, como lo es personal médico faltante.



Presente en el programa, la directora de Servicios de Salud de la SESA Myriam Ortiz Enríquez informó que las reacciones ante la vacuna han sido leves, no consideradas graves, que se resienten en cualquier tipo de vacuna, como es molestia local, dolor de cabeza y alguna elevación de temperatura.



No se requiere medicación y en caso de tener mayores molestias el paciente debe ir a su unidad médica más cercana.



El titular del Ejecutivo insistió en que las vacunas sobrantes se utilicen para personal médico que lo requiere, por lo que aboga por la flexibilidad en el programa, para aprovechar todas las vacunas, para que a todos nos vaya bien, para que la gente esté protegida y se avance más rápido en la recuperación económica.



Al dar a conocer el ranking de colonias con mayor número de casos activos del 4 al 10 de abril, el gobernador Carlos Joaquín informó que ocho de Chetumal están en el listado y dos de Benito Juárez.



Estas colonias de Chetumal son Adolfo López Mateos, Jesús Martínez Ross, Arboledas, Fidel Velázquez, Proterritorio, Del Mar, Barrio Bravo y Forjadores.



Las de Benito Juárez son Villas de Mar y la Región 96 de Cancún.