AMLO amaga con vetar presupuesto si Morena pierde mayoría en la Cámara de Diputados

De tener mayoría sus opositores en la Cámara de Diputados e intentaran bloquear los programas sociales de la 4T, el presidente Andrés Manuel López Obrador amagó con aplicar un veto al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

“Que si ganan nuestros opositores y tienen mayoría en el Congreso nos van a quitar el presupuesto, no es tan fácil, no es así; que van a quitar los programas sociales porque es populismo, porque es paternalismo, no es tan fácil. Nada más les recuerdo que el Ejecutivo tiene facultad de veto”, dijo.

El mandatario recordó que cuando fue jefe de Gobierno del DF dos partidos le impusieron limitantes a la entrega del apoyo a adultos mayores, para que sólo se entregará a los más pobres, es decir, que estuviera focalizado, pero decidió vetar el presupuesto.

Lo estoy recordando, añadió el mandatario para que no estén pensando que se quedará con los brazos cruzados. Es legal, no hay nada fuera de la ley lo que estoy planteando.

En la mañanera también se informó que siete agresiones —una grave— fue el saldo del monitoreo del 9 al 11 de abril que realizó el gobierno federal a los candidatos a un puesto de elección popular.

El “hecho grave” tiene que ver con el asesinato del candidato independiente a regidor en Tecate, Baja California, Luis Roberto Don Félix, caso que ya se está dando seguimiento. Aun así, el Presidente dijo que en el proceso electoral “afortunadamente” no ha habido muchas pérdidas de vidas. El presidente agregó que los candidatos que lo requieran se les brinda protección en coordinación con autoridades estatales.

Por Francisco Nieto

avh