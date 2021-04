Aunque la luz subió por la inflación, tarifa no subirá "en términos reales": AMLO

Aunque se ha registrado alzas en el consumo eléctrico por la inflación, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que no subirán las tarifas en “términos reales”.

“Aclarar de que se cumple con el compromiso que hicimos de no aumentar en términos reales los precios de las gasolinas, del diesel, del gas y de la luz. Tenemos pendiente del ajuste en el gas que se resolverá pronto, pero en gasolinas, en diesel, en tarifas eléctricas no sólo hemos cumplido si no ha habido disminución en términos reales, eso para aclararlo, ofrezco disculpas, tengo que decirlo porque hay una campaña de desinformación en contra y tengo que informar a los consumidores, a la gente”, dijo.

En la “mañanera”, el director de CFE Suministrador de Servicios Básicos, José Martín Mendoza Hernández, explicó que habrá un 1.95% de incremento en el servicio de la luz, acorde a la inflación, por lo que se ha cumplido con la instrucción presidencial.

Agregó que las tarifas domésticas incrementarán en 2021 respecto la inflación del año anterior, mediante un 'desliz' mensual de 0.2 por ciento, acumulando un 3.2 por ciento respecto a diciembre de 2020.

Las tarifas agrícolas con subsidio de incrementarán un máximo de 2 centavos a inicio de cada año, equivalente a un 3.1 por ciento.

El funcionario explicó que la CFE cuenta con 45.8 millones de clientes, 40.7 son de servicio doméstico, los cuales "son la mayor carga, pero no la de mayor volumen de ventas" pues dicho sector representa el 30 por ciento de éstas.

Por Francisco Nieto

