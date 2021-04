93% de adultos mayores en Jalisco serán inmunizados al concluir la semana

Con la aplicación de vacunas contra el COVID-19 que se lleva a cabo en los municipios de Jalisco, la Secretaría de Salud estima que al terminar la semana, se reportaría el 93 por ciento de la población mayor de 60 años con vacunas en primeras y segundas dosis, es decir, algunos con esquemas completos de inmunización contra este virus.

"Estaríamos llegando alrededor de un 93 por ciento de todos los adultos mayores. Hay que recordar que en el Estado tenemos vacunas de primera y de segundas dosis, primero tenemos que completar las que tienen segunda dosis y después de eso tendremos que buscar en la siguiente vuelta a todos los que quedaron rezagados y poderles aplicar la vacuna", explicó Fernando Petersen Aranguren, titular de Salud en Jalisco.

El funcionario reconoció que algunos de los adultos mayores no han querido vacunarse y hay otros que han llegado tarde o han perdido la oportunidad de acudir a los puntos de vacunación en las fechas planteadas, por diversas circunstancias y el casi 10 por ciento restante, lo podrá hacer en la siguiente vuelta.

La estimación proyectada para concluir con la inmunización de este sector de población era concluir a finales del mes de abril, sin embargo, a casi mitad del mes, ya está alcanzándose la meta.

Adicional a los 47 municipios en donde se inició con la aplicación de los biológicos, hoy se incluyen Tlajomulco de Zúñiga y El Salto además de Tlaquepaque, en donde se estarán aplicando segundas dosis. En el municipio de Tlajomulco de Zúñiga se estarán aplicando 29 mil vacunas, en San Pedro Tlaquepaque segundas dosis, más de 50 mil vacunas y en El Salto, 11 mil vacunas.

Este lunes, en la aplicación que se inició el 47 municipios de la entidad, se reportó la aplicación de 35 mil 581 vacunas, equivalente al 25 por ciento de avance y 60 por ciento de aplicación de vacunas de los laboratorios CanSino, en las regiones sanitarias 01, 05 y 07 y 93 por ciento de avance con Sinovac, en las regiones 02, 03 y 04.

Respecto a las reacciones adversas a la vacuna, se han tenido 15 que han requerido observación por horas más no hospitalización y se integra también a personal de salud que ha recibido la vacuna. Sobre un evento adverso mayor, dijo que se trató de un adulto mayor que se le aplicó en el Estadio Akron, quien sintió opresión en la garganta como reacción alérgica y que será valorado para determinar si se le puede aplicar o no la segunda dosis, pero fue el único evento grave que se reportó en esta última semana.

Aún en espera de uso de vacunas rezagadas en personal de salud

Las vacunas que no han sido aplicadas en los municipios y que han quedado resguardadas, podrían emplearse como primeras dosis en el personal de salud tanto público como privado y esta petición ya fue hecha a las autoridades federales, sin embargo esta petición todavía no ha sido respondida.

Hasta ahora, de 740 mil 276 dosis que corresponden al 72 por ciento de las dosis que se han recibido, 101 mil 531 se han aplicado al personal de salud y se han completado esquemas de inmunización a 46 mil 125 dosis personas de este sector.

"No tenemos una dosis destinada específicamente para el personal médico, ahorita no ha habido un avance importante como comentaba, hicimos la propuesta a la federación de poder aplicar las dosis que no han sido utilizadas en el personal de salud".

Por: Mayeli Mariscal

alg