¿Por qué se le llama "micro" a este famoso transporte público?; esta es la historia

Alrededor de América Latina en algunas ciudades, se usa el término ‘micro’ para referirse a los camiones de transporte público. En algunos lugares como la Ciudad de México se utiliza para todo tipo de camiones sin importar su tamaño; sin embargo, en otras regiones se utiliza para referirse a camiones más pequeños.

De acuerdo a una versión, la palabra microbús (kleinbus) al tiempo que también nación en Alemania el Volkswagen Combi en la época de los 50. Al ser de un tamaño menos que un autobús se le dio ese mote. Luego, diez años más tarde, en la época de los 60, creció la fama de ese vehículo.

Este diferente vehículo, que no era más grande que un auto pero no tanto como un camión, comenzó a usarse como transporte público en diversas partes de Latinoamérica en esa misma década. Junto con otros modelos de autos grandes como el Ford LTD, el Maverick o el Impala, entre otros, fueron utilizados para transportar a pasajeros.

De esa manera fue que todos comenzaron a ser llamados microbús, sin distinción, para generalizar un término que fuera más sencillo en lugar de decir la marca del auto y el modelo. El microbús también se le acuña porque en comparación con otros tipos de transporte como las 'peseras', la capacidad de estos vehículos era más reducida.

Por eso, en lugar de autobuses o camiones, aunque se tratasen de automóviles, como los antes mencionados, comenzaron a ser llamados ‘microbuses’. Tiempo después llegarían vehículos especiales para transporte público, cada vez más grandes y modernos, con mayor capacidad para personas.

Ya que en un microbús caben menos de 15 personas, en vehículos de pasajeros como autobuses o metrobuses, caben desde 30 hasta más personas. Actualmente, en algunas ciudades donde se siguen utilizando las combis o ahora las vans, se siguen llamando microbús. Sin embargo, en ciudades como Monterrey, este tipo de transporte público no está disponible.

AV