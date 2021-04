Activan en Toluca y Ecatepec módulos especiales para abuelitos que no han sido inmunizados

Se estima que 380 mil de un millón 900 mil adultos mayores de 60 años del Estado de México, no han sido vacunados contra la COVID-19 por diversas cuestiones, por ello en la aplicación de la segunda dosis en Toluca y Ecatepec se han dispuesto módulos especiales para la primera y proteger a los que se rezagaron.

Desde este lunes y hasta el viernes, en la capital mexiquense se complementará el esquema de inmunización a abuelitos con el biológico de la farmacéutica Pfizer. Se espera beneficiar a 102 mil ciudadanos en los módulos en el Estadio Nemesio Diez, Conservatorio de Música, Junta Local de Caminos y Centro de Convenciones.

En entrevista, el coordinador General de Protección Civil mexiquense, Ricardo de la Cruz Musalem, destacó en la entidad se tiene un avance importante de inoculación a abuelitos en primera dosis que alcanzó casi el 80 por ciento de los casi 1.9 millones.

Por ello, informó que se han dispuesto módulos especiales en Toluca y Ecatepec para vacunar con el biológico de Sinovac a los adultos mayores que no tienen la primera dosis. Indicó que preferentemente deben ir residentes de los municipios referidos, pero de no poder acudir, lo podrán hacer cuando esté el esquema de 50 a 59 años.

“La gente se acerca nos dicen que no ha sido vacunada se ve que cumplan con el requisito ser adultos mayores de 60 años y se pasa a vacunación. Por qué es otra vacuna, porque aquí las vacunas en segunda dosis están contabilizadas desde el primer ejercicio”, explicó.

De la Cruz Musalem indicó qué hay varios supuesto para que los abuelitos no se hayan vacunado desde un inicio. Que va desde que estuvieron fueran del estado o del país, como que presentaron alguna enfermedad.

Además, de que quienes ya no viven en el estado y los que perdieron la vida, y finalmente los que no quieren vacunarse que comúnmente pasa en zonas rurales, porque no conocen a enfermos de Covid-19.

“No porque hay un adulto que no ha sido vacunado se van a quedar sin vacuna, eh, vamos a llegar a la totalidad de personas que quieran ser vacunados arriba de 60, ellos podrán acudir cuando haya segunda dosis de 60 o segunda dosis de 50 a 59 años”, subrayó.

En Toluca, Arturo Mendoza aprovechó la segunda oportunidad para recibir la primera dosis de la vacuna, él se confió en marzo y dejó pasar las fechas de aplicación. El señor recordó que en el pasado mes debió acudir el primer día pero ya no alcanzó inmunización.

“Yo sabía que iba a haber otra oportunidad, la primera se pasó porque debo haber venido el primer día pero como dijeron en el anuncio que iba a haber más días, me confié”, mencionó.

Otro caso fue de la ciudadana Ana María Solís que en este mes cumplió apenas 60 años y este esquema especial la benefició.

“Ahorita ya cumplí 60 apenas y por eso en automático el sistema me admitió... si vine a vacunarme es porque debo de sentirme mejor, más segura pues”, concluyó.

