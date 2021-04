Regreso a clases SEP: Estos son TODOS los ESTADOS que planean volver a las aulas de manera presencial

La Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública plantearon hace un par de días el regreso a las clases presenciales pasando el periodo correspondiente a Semana Santa 2021.

Lo anterior ocurría, siempre y cuando, el Semáforo de Riesgo Epidemiológico por Covid-19 lo permitiera.

Ambas dependencias señalaron que para regresar a clases presenciales, la principal condición es que el Semáforo estuviera en color verde en la entidad correspondiente.

Además, el retorno a las aulas se daría 15 días después del periodo vacacional, pues sería el indicador para detectar nuevos contagios en la población ante el periodo lúdico que se vivió.

Qué ha pasado con el regreso de clases

Campeche tenía previsto retomar las clases presenciales; sin embargo, por la movilidad de paseantes y turistas durante el reciente periodo vacacional de Semana Santa, el regreso a clases presenciales en Campeche se retrasará al menos una semana, por lo que la reapertura de los servicios educativos será, tentativamente, el 19 de abril.

En tanto, la Ciudad de México, informó que se evalúa la posibilidad del retorno a clases en semáforo amarillo. Claudia Sheinbaum explicó que tienen que analizar el comportimiento de la pandemia, así como la vacunación completa al personal docente.

El llamado de AMLO para regresar a clases

Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que es urgente el regreso a clases presenciales, y pidió a las autoridades de Campeche analizar el retorno a las aulas después de la Semana Santa.

Cuáles estados tienen la posibilidad de regresar a clases presenciales

De acuerdo con el Semáforo de Riesgo Epidemiológico por Covid-19, las entidades en color verde podrían regresar a clases presenciales, siempre y cuando las autoridades estatales den autorización. Hasta el momento, 5 entidades se encuentran en color Naranja, 19 en Amarillo y ninguna en Rojo.

Las entidades que ya han alcanzado el color Verde son Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Nayarit, Oaxaca, Chiapas y Campeche. Pero al momento, ninguna autoridad ha confirmado el regreso a las aulas.

¿Habrá regreso a clases este martes 13 de abril?

No. Hasta el momento las autoridades NO han permitido el regreso a clases de manera presencial. Por consiguiente, aún no hay fecha.

Las clases continuarán a través del Programa Aprende en Casa a partir del 13 de abril, una vez que el lunes 12 no habrá labores por Consejo Escolar.

jram