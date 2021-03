Ante estragos económicos de la pandemia, mujeres de Jalisco optaron por trabajar para poder comer

El paro de mujeres es prácticamente imperceptible en las dependencias públicas de distintos municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara. En el Ayuntamiento de Zapopan, las mujeres sí acudieron a laborar pero en un horario especial, todas salieron a las 2 de la tarde.

En el Ayuntamiento de Guadalajara, como el personal ha disminuido por la población vulnerable a COVID, las mujeres decidieron no parar. En San Pedro Tlaquepaque las mujeres no pararon porque cabe recordar que tienen en el municipio esta semana se realiza la campaña de vacunación contra el coronavirus.

Mientras que en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, el paro laboral de 2 mil 300 empleadas se registró este pasado 8 de marzo, en conmemoración al Día de la Mujer. Cabe mencionar que son más del 51% de la fuerza de trabajadoras municipales.

El Heraldo de México realizó un sondeo entre los habitantes de Guadalajara y las mujeres fueron claras, no pueden darse el lujo de dejar de trabajar porque paran o comen.

“No puedo, necesito trabajar. Un día de trabajo es un día de paga, yo trabajo al día, me pagan al día, así que el día que no trabajo pues no como”, comentó Lorena.

Además, las mujeres son las que se han hecho cargo de supervisar las clases virtuales de los hijos y hoy sí hubo actividad.

“Son las que están a cargo de toda la casa, las clases virtuales, está pesado depender de otra persona. El trabajo es indispensable para comer a diario, tener algo seguro y no estar dependiendo de alguien”.

En Jalisco hay 3,256,842 mujeres de 15 años y más, de estas 1,538,363 o el 47.2% es Población Económicamente Activa (PEA), según datos del Instituto de Información Estadística e Informática de Jalisco en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2019.

Por Adriana Luna

CBC