9M: Universidades en Puebla se suman al paro nacional

La convocatoria consistió en invitar a todas las mujeres a no acudir a su trabajo, a clases ni a plazas comerciales. Se les solicitó no salir de casa, no asistir a plazas comerciales y no utilizar ninguna plataforma digital

Señalaron que el paro nacional es una muestra de la lucha de las mujeres por la garantía de sus derechos. Foto: Cuartoscuro