Vázquez Mota señala a Fox por violencia de género

La senadora Josefina Vázquez Mota reveló que, cuando se lanzó como candidata presidencial por el PAN en 2012, fue víctima de violencia de género por parte del ex presidente Vicente Fox, además padeció la falta de apoyo del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Durante el foro “Unidas Somos Más Fuertes”, organizado por el PAN y al cual asistió la ex candidata presidencial independiente, Margarita Zavala, la senadora Vázquez Mota detalló por primera vez dos momentos muy personales que padeció con los ex presidentes Fox y Calderón en su carrera por la presidencia de la República.

La panista narró que la noche del 9 de junio de 2012, un día antes del segundo debate presidencial, recibió un mail del ex presidente Fox donde le notificaba que había decidido apoyar al priista Enrique Peña Nieto en su candidatura.

“La noche antes del segundo debate presidencial (noche del 9 de junio de 2012), era un momento que no era fácil en la campaña y justamente una noche anterior vi que entró un mail de su parte (de Vicente Fox) y me emocioné muchísimo porque pensé que ese mail me iba a dar ánimo, aliento, decirme ‘Josefina échate para adelante’, cosas así”, contó.

Ahondó que al abrir el mail “lo que leí ahí fue que había decidido apoyar a otro candidato que no era yo (a Enrique Peña Nieto). Una noche antes del segundo debate, y me parece que eso es algo que se llama violencia de género y que muchas de nosotras jamás nos atreveríamos a hacer, pero con nosotras él lo hacía”.

En otro momento, la senadora también reveló que el 5 de febrero de 2012, cuando ganó la elección interna del PAN para la candidatura presidencial recibió una llamada del entonces presidente Felipe Calderón, en la que no estaba convencido de que ella hubiera ganado esa elección.

“El día que gané la elección interna, me llamó el presidente y me dijo ‘cómo te fue’ y le dije gané 25 estados, y me pareció un largo silencio, y lo único que escuché del otro lado del teléfono fue: ‘déjame checar, dame unos minutos, porque yo tengo otros datos’. Y así empecé esa noche del 5 de febrero, y lo comparto porque es cierto, tenemos que ser conscientes de que es más difícil pero es posible”, sostuvo.

La panista reveló los dos momentos ante el público que se conectó vía redes sociales y zoom, incluso a jóvenes que buscan dedicarse a la política.

Por: Misael Zavala

